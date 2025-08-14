От криминальной комедии до Болливуда: Чем удивил кинофестиваль «Окно в Европу»
Фильмы, показанные на кинофестивале, способны вернуть зрителям веру в российское кино, заявил НСН кинокритик Егор Москвитин.
Средний уровень картин, показанных в 2025 году на фестивале «Окно в Европу», очень высок, притом это авторское кино с высоким зрительским потенциалом, рассказал в эфире НСН кинокритик Егор Москвитин.
В Выборге 14 августа завершился один из старейших и престижных кинофестивалей России «Окно в Европу». В течение недели зрители и члены жюри посмотрели 25 проектов конкурса анимационного кино, 10 картин конкурса игрового кино, а также 12 фильмов конкурса неигрового кино. Москвитин отметил, что среди них было множество дебютов.
«Общее впечатление от фестиваля хорошее. Мы видим большое количество дебютов, что интересно, каждый из них посвящен героям, которые в той или иной степени пытаются дебютировать в искусстве. Есть чудесные фильмы под названием "Встречные" и "День рождения Сидни Люмета", главные герои которых мечтают стать кинорежиссерами. Есть трогательный фильм "35-я страница", его герои мечтают написать роман. Есть тяжелый, но очень выразительный фильм "Делириум", героиня которого балетмейстер и пытается поставить балет. Все дебютные истории о праве на творчество, о муках творца и об обретении достаточной силы, чтобы сделать художественное высказывание. Эта интересная особенность делает фестиваль по-настоящему вдохновляющим», - подчеркнул он.
Как добавил собеседник НСН, все ленты, показанные в рамках фестиваля, обладают высоким зрительским потенциалом.
«Здорово, что почти все картины в конкурсе игрового кино, не только авторские, но и жанровые. "Геля" - криминальная комедия, очень авантюрная, смешная. "Большая земля" в каком-то смысле мелодрама с элементами эротического триллера, прекрасное кино для женщин и тех, кто хочет их понимать. Картины "35-я страницы" и "Встречные" - так называемый "броманс" и "бадди-муви", истории о двух людях, которые становятся друзьями в путешествии. Есть картина "Жемчуг" - болливудская сказка и мюзикл. События происходят то в Индии, то в Ханты-Мансийске. Это добрейшее семейное кино. Все фильмы обладают зрительским потенциалом и могут вернуть аудитории веру в российское кино. Средний уровень картин очень высок. Мы видим, что люди, которые сейчас снимают кино, движимы не только жаждой самовыражения любой ценой, но и жаждой коллективного переживания. Они снимают истории, которые и зрителю помогают какие-то свои проблемы решить, от каких-то травм исцелится и поверить в свои силы», - заявил кинокритик.
Ранее стало известно, что обладателем Гран-при игрового конкурса фестиваля стала дебютная полнометражная картина Рауля Гейдарова «День рождения Сидни Люмета», спродюсированная кинокомпанией Алексея Учителя «РОК». Фильм открытия «Геля» Стаса Иванова удостоен специального приза жюри «За энергию на экране». Картина появится в российском прокате уже с 21 августа, передает «Радиоточка НСН».
