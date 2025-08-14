В Выборге 14 августа завершился один из старейших и престижных кинофестивалей России «Окно в Европу». В течение недели зрители и члены жюри посмотрели 25 проектов конкурса анимационного кино, 10 картин конкурса игрового кино, а также 12 фильмов конкурса неигрового кино. Москвитин отметил, что среди них было множество дебютов.

«Общее впечатление от фестиваля хорошее. Мы видим большое количество дебютов, что интересно, каждый из них посвящен героям, которые в той или иной степени пытаются дебютировать в искусстве. Есть чудесные фильмы под названием "Встречные" и "День рождения Сидни Люмета", главные герои которых мечтают стать кинорежиссерами. Есть трогательный фильм "35-я страница", его герои мечтают написать роман. Есть тяжелый, но очень выразительный фильм "Делириум", героиня которого балетмейстер и пытается поставить балет. Все дебютные истории о праве на творчество, о муках творца и об обретении достаточной силы, чтобы сделать художественное высказывание. Эта интересная особенность делает фестиваль по-настоящему вдохновляющим», - подчеркнул он.