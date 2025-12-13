Рейс Москва-Самарканд вынужденно сел в Бухаре из-за тумана
Летевший из Москвы в Самарканд самолет авиакомпании «Победа» вынужденно сел в Бухаре на фоне неблагоприятных метеоусловий. Об этом заявили в пресс-службе Uzbekistan airports.
Отмечается, что в авиагавани Самарканда был сильный туман.
«Экипаж рейса PBD-997 авиакомпании Pobeda по маршруту Москва-Самарканд принял решение следовать на запасной аэродром в Бухаре», - указали в пресс-службе.
Посадка прошла в штатном режиме. Экипаж и пассажиры ожидают улучшения погоды для вылета в аэропорт назначения.
Ранее выполнявший рейс Москва - Дубай самолет авиакомпании FlyDubai вынужденно сел в Баку из-за ухудшения самочувствия пассажира.
