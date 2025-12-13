Дом Fendi зарегистрировал два товарных знака в России

Принадлежащий холдингу LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) модный дом Fendi зарегистрировал в России два товарных знака. Об этом сообщает ТАСС.

Компания зарегистрировала название Baguette Roma и изображение с повторяющимся логотипом. Соответствующие заявки были поданы в Роспатент из Италии 29 ноября 2024 года.

Бренд с изображением логотипа Fendi регистрируется по нескольким пунктам международной классификации товаров и услуг (МКТУ), включающим духи, ювелирные изделия, сумки, одежду и обувь. Товарный знак Baguette Roma регистрируют по классу, включающему сумки и изделия из кожи.

Ранее компания-производитель бижутерии Swarovski подала заявление в Роспатент на регистрацию товарного знака в РФ.

