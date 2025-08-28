В центре сюжета история московского топ-менеджера Егора Антонова, который имеет крупную должность в корпорации благодаря успешному тестю, и теряет все после интрижки со стажеркой. Оставшись без семьи и друзей, герой неожиданно для себя становится собственником убыточных виноградников в Анапе, ему предстоит вернуться в родной город спустя 20 лет и начать все заново. Премьера первых серий шоу состоится в онлайн-кинотеатре KION 1 сентября. Прилучный подчеркнул, что во время съемок, проходивших в Краснодарском крае, было множество увлекательных моментов.

«Самое замечательное, что я познакомился с потрясающим режиссером. Для меня Владимир Щегольков - один из лучших режиссеров, с которыми я работал, мы нашли одну волну. Я никогда не пробовал играть в гольф, при подготовке к роли много тренировался, чтобы удар был профессиональным. Оказалось, это достаточно трудозатратный спорт, в нем используются такие мышцы, которые не задействованы в обычном жизни. Со стороны кажется, что просто ударяешь клюшкой по мячу, но все не так просто. Достаточно интересный, но сложный вид спорта, чтобы научиться играть, нужно заниматься этим всю жизнь», - рассказал он.