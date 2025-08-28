Павел Прилучный раскрыл детали подготовки к роли в сериале «Виноград»

На первый взгляд гольф кажется простым видом спорта, однако чтобы освоить его, нужно тренироваться всю жизнь, заявил на светской премьере сериала «Виноград» Павел Прилучный.

Актер Павел Прилучный на светской премьере сериала «Виноград» рассказал спецкору НСН, что в процессе подготовки к роли в сериале ему пришлось много тренироваться, чтобы освоить новый вид спорта.

В центре сюжета история московского топ-менеджера Егора Антонова, который имеет крупную должность в корпорации благодаря успешному тестю, и теряет все после интрижки со стажеркой. Оставшись без семьи и друзей, герой неожиданно для себя становится собственником убыточных виноградников в Анапе, ему предстоит вернуться в родной город спустя 20 лет и начать все заново. Премьера первых серий шоу состоится в онлайн-кинотеатре KION 1 сентября. Прилучный подчеркнул, что во время съемок, проходивших в Краснодарском крае, было множество увлекательных моментов.

«Самое замечательное, что я познакомился с потрясающим режиссером. Для меня Владимир Щегольков - один из лучших режиссеров, с которыми я работал, мы нашли одну волну. Я никогда не пробовал играть в гольф, при подготовке к роли много тренировался, чтобы удар был профессиональным. Оказалось, это достаточно трудозатратный спорт, в нем используются такие мышцы, которые не задействованы в обычном жизни. Со стороны кажется, что просто ударяешь клюшкой по мячу, но все не так просто. Достаточно интересный, но сложный вид спорта, чтобы научиться играть, нужно заниматься этим всю жизнь», - рассказал он.

Режиссером сериала выступил Владимира Щеголькова (сериалы «Нежность-2», «Цербер» и фильм «Сектор Газа»). Помимо Прилучного в кадре можно будет увидеть Нино Нинидзе, Софью Синицыну, Сергея Газарова, Марину Зудину и Егора Корешкова.

Ранее сообщалось, что к концу июля 2025 года онлайн-кинотеатры обслуживали по подписке 67 миллионов человек, что на 26% больше, чем в 2024 году. Уточняется, что число платных подписок при этом увеличилось на 44%, с 36 миллионов до 52 миллионов, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: пресс-служба KION / кадр из сериала "Виноград"
