Умер актер из фильма «Маска» Питер Грин
13 декабря 202509:44
Американский актер Питер Грин умер в возрасте 60 лет в Нью-Йорке. Об этом пишет New York Post.
«Питер Грин был найден мертвым в своей квартире в районе Нижний Ист-Сайд», - отмечается в сообщении.
По данным полиции, нет подозрений, что смерть артиста была насильственной. Причины установит судебно-медицинская экспертиза.
Питер Грин снялся в десятках проектов, он был известен по ролям в фильмах «Маска» и «Криминальное чтиво», сериалах «Закон и порядок» и «Полиция Чикаго».
Ранее в возрасте 75 лет умер звезда «Мортал Комбат» актер Кэри-Хироюки Тагава.
