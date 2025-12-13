Умер актер из фильма «Маска» Питер Грин

Американский актер Питер Грин умер в возрасте 60 лет в Нью-Йорке. Об этом пишет New York Post.

«Питер Грин был найден мертвым в своей квартире в районе Нижний Ист-Сайд», - отмечается в сообщении.

По данным полиции, нет подозрений, что смерть артиста была насильственной. Причины установит судебно-медицинская экспертиза.

Питер Грин снялся в десятках проектов, он был известен по ролям в фильмах «Маска» и «Криминальное чтиво», сериалах «Закон и порядок» и «Полиция Чикаго».

Ранее в возрасте 75 лет умер звезда «Мортал Комбат» актер Кэри-Хироюки Тагава.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СмертьАктер

Горячие новости

Все новости

партнеры