Росавиация прорабатывает оснащение самолетов интернет-терминалами

Росавиация и производители российских самолетов прорабатывают оснащение воздушных судов терминалами для предоставления пассажирам интернета на борту. Об этом сообщил глава федеральной служба Дмитрий Ядров в беседе с ТАСС.

Он подчеркнул, что этим вопросом занимается компания «Бюро 1440».

«В рамках реализации проекта по запуску низкоорбитальной группировки прорабатываем вопрос с российскими производителями об оснащении воздушных судов специальными терминалами, которые позволят в конечном итоге предоставлять пассажирам услуги интернета на борту», - указал Ядров.

Ведомство сопровождает проект с точки зрения сертификационных процедур, так как терминал должен соответствовать ряду требований. Доработки могут затронуть конструкцию самолета.

Ранее Ядров рассказал, что Росавиация не обсуждает возобновление полетов в Японию и Южную Корею.

