Росавиация прорабатывает оснащение самолетов интернет-терминалами
Росавиация и производители российских самолетов прорабатывают оснащение воздушных судов терминалами для предоставления пассажирам интернета на борту. Об этом сообщил глава федеральной служба Дмитрий Ядров в беседе с ТАСС.
Он подчеркнул, что этим вопросом занимается компания «Бюро 1440».
«В рамках реализации проекта по запуску низкоорбитальной группировки прорабатываем вопрос с российскими производителями об оснащении воздушных судов специальными терминалами, которые позволят в конечном итоге предоставлять пассажирам услуги интернета на борту», - указал Ядров.
Ведомство сопровождает проект с точки зрения сертификационных процедур, так как терминал должен соответствовать ряду требований. Доработки могут затронуть конструкцию самолета.
Ранее Ядров рассказал, что Росавиация не обсуждает возобновление полетов в Японию и Южную Корею.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Росавиация прорабатывает оснащение самолетов интернет-терминалами
- Трамп поддержал создание свободной экономической зоны в Донбассе
- Дом Fendi зарегистрировал два товарных знака в России
- В Саратове два человека погибли из-за атаки БПЛА
- Рейс Москва-Самарканд вынужденно сел в Бухаре из-за тумана
- Над территорией России сбили 41 украинский БПЛА
- Трамп: «Свободная экономическая зона» в Донбассе будет работать
- «Мосводоканал» пытается через суд взыскать долг с актера Игоря Верника
- СМИ: ЕС разослал в постпредства инструкции по общению с российскими дипломатами
- Китай запустил ракету Kuaizhou-11 с двумя спутниками
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru