СМИ: Лурье числится собственницей проданной Долиной квартиры
Покупательница недвижимости народной артистки России, певицы Ларисы Долиной Полина Лурье значится собственницей квартиры знаменитости. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на регистрационные сведения объекта.
Согласно документам, у квартиры в настоящий момент существует один собственник, который приобрел жилье в июне 2024 года по договору купли-продажи. Известно, что перед этим недвижимость свыше 19 лет была во владении другого лица.
Ранее директор Ларисы Долиной Сергей Пудовкин в интервью НСН не смог подтвердить или опровергнуть тот факт, что артистка задолжала налоговой 1 млн рублей, отметив, что сегодня журналисты пользуются ее фамилией, чтобы собрать просмотры и репосты.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Лурье числится собственницей проданной Долиной квартиры
- «Зверополис-2» заработал в прокате более $1 млрд
- Под Воронежем работу цеха предприятия приостановили из-за БПЛА
- Умер актер из фильма «Маска» Питер Грин
- В селе в Чувашии грузовик врезался в трубопровод
- Росавиация прорабатывает оснащение самолетов интернет-терминалами
- Трамп поддержал создание свободной экономической зоны в Донбассе
- Дом Fendi зарегистрировал два товарных знака в России
- В Саратове два человека погибли из-за атаки БПЛА
- Рейс Москва-Самарканд вынужденно сел в Бухаре из-за тумана
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru