СМИ: Лурье числится собственницей проданной Долиной квартиры

Покупательница недвижимости народной артистки России, певицы Ларисы Долиной Полина Лурье значится собственницей квартиры знаменитости. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на регистрационные сведения объекта.

Согласно документам, у квартиры в настоящий момент существует один собственник, который приобрел жилье в июне 2024 года по договору купли-продажи. Известно, что перед этим недвижимость свыше 19 лет была во владении другого лица.

Ранее директор Ларисы Долиной Сергей Пудовкин в интервью НСН не смог подтвердить или опровергнуть тот факт, что артистка задолжала налоговой 1 млн рублей, отметив, что сегодня журналисты пользуются ее фамилией, чтобы собрать просмотры и репосты.

