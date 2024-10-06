«Граф», «Беляковы» и хоррор: Кто помог собрать кинотеатрам в России и СНГ 228 млн рублей
5 октября официальный прокат смог заработать кинотеатрам до 151,5 млн рублей, а неофициальный – лишь 19,5-20 млн рублей.
Наиболее востребованными в кинотеатрах РФ и СНГ в минувшую субботу стали фильмы «Граф Монте-Кристо», «Беляковы в отпуске» и «Субстанция». При этом «неофициальный прокат» из России пока так и не ушел. В киноиндустрии заявляют, что от него надо избавляться, но в настоящий момент это невозможно, из-за отсутствия в кинотеатрах крупных российских релизов.
СУББОТНЯЯ КАССА
За субботу, 5 октября кинотеатры России и стран СНГ смогли заработать примерно 228 млн рублей, сообщает портал «Кinobusiness.com». Согласно текущим данным ЕАИС, показатели по России составили 171,16 млн рублей. Это на 138% больше, чем было в пятницу, 4 октября, и на 4% больше кассовых сборов прошлой недели.
При этом в минувший день официальный прокат смог обеспечить кинотеатрам до 151,5 млн рублей, а неофициальный – всего 19,5-20 млн рублей. По данным источника, показы студийного американского кино в суммарной выручке сократились до 12%, хотя еще несколько месяцев назад создавали более половины сборов в российских кинотеатрах.
С учетом показателей в странах СНГ на лидирующих позициях по-прежнему остается фильм «Граф Монте-Кристо». За 5 октября экранизация романа Александра Дюма, по данным портала, смогла заработать 28,9 млн рублей, что на 2% меньше, чем в прошлую субботу.
Всего за семнадцать дней проката «Граф Монте-Кристо» заработал 236,7 млн рублей, преодолев днем ранее 200-миллионный рубеж чисто по российским показателям без учета стран СНГ. Кассу третьего уик-энда проката этого фильма критики предсказывают в размере 75-76 млн рублей.
При этом также популярная у зрителей российская комедия с Сергеем Светлаковым в главной роли «Беляковы в отпуске» смогла собрать 5 октября 22 млн рублей. За десять дней проката лента заработала немногим больше 128 млн рублей. По прогнозам портала, второй уик-энд может принести создателям картины до 57 млн рублей.
При этом любовь зрителей начинает приобретать новая российская сказка Павла Лунгина «Василиса и хранители времени». По информации портала, выйдя в прокат лишь 3 октября, 5 октября отечественное фэнтези набрало 27,3 млн рублей, а за несколько дней – в общей сложности 39 млн рублей.
Неутешительные результаты в странах СНГ показала премьера второй части «Джокера», которая вышла в мировой прокат 4 октября. По данным источника, за первые три дня лента смогла собрать лишь 51,8 млн рублей. Издание «Чемпионат» сообщило, что в России фильм «Джокер-2: Безумие на двоих» выйдет в неофициальном прокате с задержкой в 10 дней. Премьера в рамках предсеансового обслуживания намечена на 13 октября.
Согласно информации «Кinobusiness.com», замыкает первую пятерку субботних сборов боди-хоррор «Субстанция». 5 октября ему удалось заработать 13,3 млн рублей. При этом за семнадцать дней проката в копилку картины поступило 129,8 млн рублей от зрителей.
Недалеко от нее в списке расположились российские мультфильмы «Лунтик. Возвращение домой» с субботними сборами в 11,3 млн рублей (общая касса в 453,5 млн рублей) и «Формула воды» с 10,1 млн рублей (13,9 млн рублей за первые три дня проката). Отмечается, что последняя из указанных анимаций может заработать на старте проката до 25 млн рублей.
Приблизительно 17 млн рублей пророчат и продюсерскому проекту Люка Бессона под названием «Агент на уикенд». Примерно на одном уровне, по данным портала, находятся результаты хоррора «Тихое место: Азраэль» (2,59 млн рублей в субботу и 5,6 млн рублей за первые три дня) и комедии «Говорит Земля!» (3,04 млн рублей в субботу и 5,6 млн рублей за три дня).
ПРОБЛЕМЫ СЕНТЯБРЯ И «ЛИШНИЕ» ПИРАТЫ
В целом в последнее время российские кинотеатры переживали не самые лучшие времена. Так, член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев в интервью НСН сообщил, что сборы российских кинотеатров в начале сентября 2024 года значительно уступали аналогичным показателям прошлого года, поскольку в репертуаре не было представлено картин, интересных широкому зрителю.
«В прошлом году очень радовались сбором таких проектов, как "Джон Уик-4" и "Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы". Каждый из них собрал около 900 млн рублей. В этом году подобный успех повторен не был, потому что картин такого уровня с потенциалом на 500 млн рублей не вышло. Тот же "Собиратель душ" с Николасом Кейджем – жанровая картина, собравшая более 350 млн рублей. Даже фильм Гая Ричи "Министерство неджентльменских дел", который выходил в майских датах, тоже собрал совершенно не те деньги, которые мог бы при нормальном старте. Нехватка коммерческого, высокоуровневого контента зарубежного в этом году налицо, дает о себе знать в общих сборах», - объяснил он.
В связи с этим российским кинотеатрам приходилось прибегать к показам «запрещенных» иностранных картин в рамках предсеансового обслуживания. Они приносили кассы. Свой вклад в это внесли «пиратские версии» таких проектов как «Головоломка-2», «Союз», «Гадкий я-4» и другие.
Между тем, председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков в беседе с НСН заметил, что в России не должно быть теневого кинопроката, при этом необходимость «затыкать дыры» пиратскими релизами отпадет, если каждый месяц будет по два больших российских фильма.
«Как только российских фильмов нет, кинотеатры вынужденно идут на использование предсеансового обслуживания и альтернативного контента. С ноября идут российские релизы. Как только будут появляться крупные российские проекты, теневой прокат будет самостоятельно уходить, потому что больших оборотов он, конечно, уже не приносит, как в то время, когда это все было официально через дистрибьюторов», - заверил он.
Ранее президент России Владимир Путин признался, что рад увеличению доли российских фильмов в кинопрокате, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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