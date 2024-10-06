«Граф», «Беляковы» и хоррор: Кто помог собрать кинотеатрам в России и СНГ 228 млн рублей

СУББОТНЯЯ КАССА

За субботу, 5 октября кинотеатры России и стран СНГ смогли заработать примерно 228 млн рублей, сообщает портал «Кinobusiness.com». Согласно текущим данным ЕАИС, показатели по России составили 171,16 млн рублей. Это на 138% больше, чем было в пятницу, 4 октября, и на 4% больше кассовых сборов прошлой недели.

При этом в минувший день официальный прокат смог обеспечить кинотеатрам до 151,5 млн рублей, а неофициальный – всего 19,5-20 млн рублей. По данным источника, показы студийного американского кино в суммарной выручке сократились до 12%, хотя еще несколько месяцев назад создавали более половины сборов в российских кинотеатрах.

С учетом показателей в странах СНГ на лидирующих позициях по-прежнему остается фильм «Граф Монте-Кристо». За 5 октября экранизация романа Александра Дюма, по данным портала, смогла заработать 28,9 млн рублей, что на 2% меньше, чем в прошлую субботу.