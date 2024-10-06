«Граф», «Беляковы» и хоррор: Кто помог собрать кинотеатрам в России и СНГ 228 млн рублей

5 октября официальный прокат смог заработать кинотеатрам до 151,5 млн рублей, а неофициальный – лишь 19,5-20 млн рублей. 

Наиболее востребованными в кинотеатрах РФ и СНГ в минувшую субботу стали фильмы «Граф Монте-Кристо», «Беляковы в отпуске» и «Субстанция». При этом «неофициальный прокат» из России пока так и не ушел. В киноиндустрии заявляют, что от него надо избавляться, но в настоящий момент это невозможно, из-за отсутствия в кинотеатрах крупных российских релизов.

«Пружина сработает»: Критики предрекли успех «Василисе» Лунгина

СУББОТНЯЯ КАССА

За субботу, 5 октября кинотеатры России и стран СНГ смогли заработать примерно 228 млн рублей, сообщает портал «Кinobusiness.com». Согласно текущим данным ЕАИС, показатели по России составили 171,16 млн рублей. Это на 138% больше, чем было в пятницу, 4 октября, и на 4% больше кассовых сборов прошлой недели.

При этом в минувший день официальный прокат смог обеспечить кинотеатрам до 151,5 млн рублей, а неофициальный – всего 19,5-20 млн рублей. По данным источника, показы студийного американского кино в суммарной выручке сократились до 12%, хотя еще несколько месяцев назад создавали более половины сборов в российских кинотеатрах.

С учетом показателей в странах СНГ на лидирующих позициях по-прежнему остается фильм «Граф Монте-Кристо». За 5 октября экранизация романа Александра Дюма, по данным портала, смогла заработать 28,9 млн рублей, что на 2% меньше, чем в прошлую субботу.

«Скучный мюзикл»: Критики объявили о провале «Джокера-2»

Всего за семнадцать дней проката «Граф Монте-Кристо» заработал 236,7 млн рублей, преодолев днем ранее 200-миллионный рубеж чисто по российским показателям без учета стран СНГ. Кассу третьего уик-энда проката этого фильма критики предсказывают в размере 75-76 млн рублей.

При этом также популярная у зрителей российская комедия с Сергеем Светлаковым в главной роли «Беляковы в отпуске» смогла собрать 5 октября 22 млн рублей. За десять дней проката лента заработала немногим больше 128 млн рублей. По прогнозам портала, второй уик-энд может принести создателям картины до 57 млн рублей.

При этом любовь зрителей начинает приобретать новая российская сказка Павла Лунгина «Василиса и хранители времени». По информации портала, выйдя в прокат лишь 3 октября, 5 октября отечественное фэнтези набрало 27,3 млн рублей, а за несколько дней – в общей сложности 39 млн рублей.

«Зрителям заходит»: Сериал «Комбинация» стал одним из лидеров сентября

Неутешительные результаты в странах СНГ показала премьера второй части «Джокера», которая вышла в мировой прокат 4 октября. По данным источника, за первые три дня лента смогла собрать лишь 51,8 млн рублей. Издание «Чемпионат» сообщило, что в России фильм «Джокер-2: Безумие на двоих» выйдет в неофициальном прокате с задержкой в 10 дней. Премьера в рамках предсеансового обслуживания намечена на 13 октября.

Согласно информации «Кinobusiness.com», замыкает первую пятерку субботних сборов боди-хоррор «Субстанция». 5 октября ему удалось заработать 13,3 млн рублей. При этом за семнадцать дней проката в копилку картины поступило 129,8 млн рублей от зрителей.

Недалеко от нее в списке расположились российские мультфильмы «Лунтик. Возвращение домой» с субботними сборами в 11,3 млн рублей (общая касса в 453,5 млн рублей) и «Формула воды» с 10,1 млн рублей (13,9 млн рублей за первые три дня проката). Отмечается, что последняя из указанных анимаций может заработать на старте проката до 25 млн рублей.

«Союз», «Дэдпул» и «ужасный» Кейдж: В России поспорили о борьбе с пиратами

Приблизительно 17 млн рублей пророчат и продюсерскому проекту Люка Бессона под названием «Агент на уикенд». Примерно на одном уровне, по данным портала, находятся результаты хоррора «Тихое место: Азраэль» (2,59 млн рублей в субботу и 5,6 млн рублей за первые три дня) и комедии «Говорит Земля!» (3,04 млн рублей в субботу и 5,6 млн рублей за три дня).

ПРОБЛЕМЫ СЕНТЯБРЯ И «ЛИШНИЕ» ПИРАТЫ

В целом в последнее время российские кинотеатры переживали не самые лучшие времена. Так, член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев в интервью НСН сообщил, что сборы российских кинотеатров в начале сентября 2024 года значительно уступали аналогичным показателям прошлого года, поскольку в репертуаре не было представлено картин, интересных широкому зрителю.

Будет 42 миллиарда: Прогноз Минкульта о сборах не порадовал кинотеатры

«В прошлом году очень радовались сбором таких проектов, как "Джон Уик-4" и "Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы". Каждый из них собрал около 900 млн рублей. В этом году подобный успех повторен не был, потому что картин такого уровня с потенциалом на 500 млн рублей не вышло. Тот же "Собиратель душ" с Николасом Кейджем – жанровая картина, собравшая более 350 млн рублей. Даже фильм Гая Ричи "Министерство неджентльменских дел", который выходил в майских датах, тоже собрал совершенно не те деньги, которые мог бы при нормальном старте. Нехватка коммерческого, высокоуровневого контента зарубежного в этом году налицо, дает о себе знать в общих сборах», - объяснил он.

В связи с этим российским кинотеатрам приходилось прибегать к показам «запрещенных» иностранных картин в рамках предсеансового обслуживания. Они приносили кассы. Свой вклад в это внесли «пиратские версии» таких проектов как «Головоломка-2», «Союз», «Гадкий я-4» и другие.

Между тем, председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков в беседе с НСН заметил, что в России не должно быть теневого кинопроката, при этом необходимость «затыкать дыры» пиратскими релизами отпадет, если каждый месяц будет по два больших российских фильма.

Радость Путина и иностранные «помехи»: О «взлетах и падениях» российского кино в цифрах

«Как только российских фильмов нет, кинотеатры вынужденно идут на использование предсеансового обслуживания и альтернативного контента. С ноября идут российские релизы. Как только будут появляться крупные российские проекты, теневой прокат будет самостоятельно уходить, потому что больших оборотов он, конечно, уже не приносит, как в то время, когда это все было официально через дистрибьюторов», - заверил он.

Ранее президент России Владимир Путин признался, что рад увеличению доли российских фильмов в кинопрокате, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ФильмСНГРоссияКинотеатрыКино

Горячие новости

Все новости

партнеры