«Стали похожи на американцев»!: Адабашьян поддержал ремейки советских фильмов

«Это имеет смысл, это означает не переснимать, а снять кино на эту же тему, не скопировать. В связи с тем мелкотемьем, которое мы имеем нынче, имеет смысл обратиться к этому варианту. Молодых режиссеров я не знаю совсем, у нас теперь стало кино не режиссерское, а продюсерское, а продюсеров нет. Все только думают о деньгах. Раньше успех картины никогда не считался по количеству зрителей, а сейчас это главный критерий, сколько миллионов посмотрели», - рассказал он.

По его словам, современное российское кино стало похоже на американское, а стоило бы «немного повернуться назад» и обратиться к советским вариантам.

«Сейчас кино иного способа изготовления, иные цели. За что боролись много лет, то и имеем, в чем-то стали похожи на американцев. Кино сегодня – это просто попытки стать похожими на американских кумиров. До сих пор многие считают, что самые замечательные артисты там, хотя никто их них в театре никогда не преуспел. Не вижу никакого грехопадения в том, что мы повернемся немного назад. Выяснится, что сзади было не хуже, чем то, что впереди, на что мы якобы надеемся», - подытожил собеседник НСН.

Лучше снимать новые фильмы, а не заниматься пересъемкой такой классики, как «Иван Грозный» Сергея Эйзенштейна, заявил ранее народный артист России, советский и российский кинорежиссер Владимир Бортко «Радиоточке НСН».



