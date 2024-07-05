«Стали похожи на американцев»!: Адабашьян поддержал ремейки советских фильмов
Александр Адабашьян заявил НСН, что советские фильмы могут помочь в выборе тем, ремейки не должны стать копией классики.
Современное российское кино в погоне за деньгами и просмотрами стало больше похоже на американское, сегодня стоит обратиться к советским идеалам другого порядка, заявил режиссер, актер и сценарист Александр Адабашьян в разговоре с НСН.
Минпросвещения предложило снять ремейки 30 советских фильмов историческо-патриотической тематики и экранизировать 15 литературных произведений, сообщил Союз кинематографистов. Предполагается, что новые картины будут способствовать «сохранению исторической памяти и формированию патриотизма». Переснять предлагается фильмы «Александр Невский» (1939) и «Иван Грозный» (1944) Сергея Эйзенштейна, «Звезда пленительного счастья» (1975) , «Кортик» (1973), «Судьба человека» (1959) и «Война и мир» Сергея Бондарчука.
«Это имеет смысл, это означает не переснимать, а снять кино на эту же тему, не скопировать. В связи с тем мелкотемьем, которое мы имеем нынче, имеет смысл обратиться к этому варианту. Молодых режиссеров я не знаю совсем, у нас теперь стало кино не режиссерское, а продюсерское, а продюсеров нет. Все только думают о деньгах. Раньше успех картины никогда не считался по количеству зрителей, а сейчас это главный критерий, сколько миллионов посмотрели», - рассказал он.
По его словам, современное российское кино стало похоже на американское, а стоило бы «немного повернуться назад» и обратиться к советским вариантам.
«Сейчас кино иного способа изготовления, иные цели. За что боролись много лет, то и имеем, в чем-то стали похожи на американцев. Кино сегодня – это просто попытки стать похожими на американских кумиров. До сих пор многие считают, что самые замечательные артисты там, хотя никто их них в театре никогда не преуспел. Не вижу никакого грехопадения в том, что мы повернемся немного назад. Выяснится, что сзади было не хуже, чем то, что впереди, на что мы якобы надеемся», - подытожил собеседник НСН.
Лучше снимать новые фильмы, а не заниматься пересъемкой такой классики, как «Иван Грозный» Сергея Эйзенштейна, заявил ранее народный артист России, советский и российский кинорежиссер Владимир Бортко «Радиоточке НСН».
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