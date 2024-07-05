«Нужно снимать свое!»: Режиссер Бортко не оценил идею ремейков советских фильмов

Лучше снимать новое кино, рассказал советский и российский кинорежиссер Владимир Бортко в беседе с НСН.

Лучше снимать новые фильмы, а не заниматься пересъемкой такой классики, как «Иван Грозный» Сергея Эйзенштейна, заявил НСН народный артист России, советский и российский кинорежиссер Владимир Бортко.

Сын актера Харатьяна снимет фильм о собаке-герое блокадного Ленинграда

Ранее Минпросвещения предложило снять ремейки 30 советских фильмов историческо-патриотической тематики, а также экранизировать 15 литературных произведений. Об этом сообщил Союз кинематографистов. Предполагается, что новые картины будут способствовать «сохранению исторической памяти и формированию патриотизма». В частности, предлагается переснять фильмы «Иван Грозный» Сергея Эйзенштейна (1944), «Летят журавли» (1957) и «Судьба человека» (1959). Бортко убежден, что ставшие культовыми советские картины не нуждаются в новом прочтении.

«Переснимать Эйзенштейна не нужно. Нужно снимать своё», - заявил он.

Бортко добавил, что при экранизации произведений советской литературы имеет значение талант режиссера.

«Смотря как снимать. Всё зависит от таланта», - подытожил он.

Ранее актриса и телеведущая Ирина Безрукова заявила НСН, что в России должно создаваться больше кинофильмов по мотивам сказок.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Сергей Фадеичев
ТЕГИ:КиноКультураФильм

Горячие новости

Все новости

партнеры