«Нужно снимать свое!»: Режиссер Бортко не оценил идею ремейков советских фильмов

Ранее Минпросвещения предложило снять ремейки 30 советских фильмов историческо-патриотической тематики, а также экранизировать 15 литературных произведений. Об этом сообщил Союз кинематографистов. Предполагается, что новые картины будут способствовать «сохранению исторической памяти и формированию патриотизма». В частности, предлагается переснять фильмы «Иван Грозный» Сергея Эйзенштейна (1944), «Летят журавли» (1957) и «Судьба человека» (1959). Бортко убежден, что ставшие культовыми советские картины не нуждаются в новом прочтении.

«Переснимать Эйзенштейна не нужно. Нужно снимать своё», - заявил он.

Бортко добавил, что при экранизации произведений советской литературы имеет значение талант режиссера.

«Смотря как снимать. Всё зависит от таланта», - подытожил он.

Ранее актриса и телеведущая Ирина Безрукова заявила НСН, что в России должно создаваться больше кинофильмов по мотивам сказок.

