«Нужно снимать свое!»: Режиссер Бортко не оценил идею ремейков советских фильмов
Лучше снимать новое кино, рассказал советский и российский кинорежиссер Владимир Бортко в беседе с НСН.
Лучше снимать новые фильмы, а не заниматься пересъемкой такой классики, как «Иван Грозный» Сергея Эйзенштейна, заявил НСН народный артист России, советский и российский кинорежиссер Владимир Бортко.
Ранее Минпросвещения предложило снять ремейки 30 советских фильмов историческо-патриотической тематики, а также экранизировать 15 литературных произведений. Об этом сообщил Союз кинематографистов. Предполагается, что новые картины будут способствовать «сохранению исторической памяти и формированию патриотизма». В частности, предлагается переснять фильмы «Иван Грозный» Сергея Эйзенштейна (1944), «Летят журавли» (1957) и «Судьба человека» (1959). Бортко убежден, что ставшие культовыми советские картины не нуждаются в новом прочтении.
«Переснимать Эйзенштейна не нужно. Нужно снимать своё», - заявил он.
Бортко добавил, что при экранизации произведений советской литературы имеет значение талант режиссера.
«Смотря как снимать. Всё зависит от таланта», - подытожил он.
Ранее актриса и телеведущая Ирина Безрукова заявила НСН, что в России должно создаваться больше кинофильмов по мотивам сказок.
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