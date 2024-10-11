Жуков и «Пацаны»: Фильм «Руки Вверх!» вывел киноиндустрию из оцепенения
Российских зрителей ждут большие премьеры три недели подряд, Сергей Жуков заявил об «идеальном попадании», ну а главные герои картины о его группе готовы повторить взлет звезд «Слова пацана».
Для российской киноиндустрии, более четырех месяцев находившейся в состоянии «перманентного провала», наконец наступили светлые времена.
Главным кинособытием этого уикенда стал выход фильма «Руки Вверх!», который называют главной кино-музыкальной премьерой года, 17 октября российские зрители увидят победившую на Каннском фестивале «Анору», а еще через неделю – «Огниво», которому прочат миллиардные сборы.
Ну а пока последним. седьмым фильмом-миллиардером 2024 года остается экранизация романа Кира Булычева «Сто лет тому вперед», вышедшая на экраны еще в середине апреля.
ЖУКОВ – НЕ ИВАНУШКИ. «СТАВКИ ВЫСОКИ»
Успехи сериалов «Король и Шут» и «Слово пацана» вдохновили индустрию на объединение двух трендов в один. Плоды этого креатива мы начали пожинать этим летом и в начале осени, когда на экраны вышло сразу несколько картин об истории успеха групп из 1990-х. Главным сериальным хитом стала «Комбинация», ну а полнометражный фильм о группе «Руки Вверх!» должен покорить (и заставить раскошелиться) тех, кто любит смотреть фильмы в кинотеатрах, не жалуя диванные просмотры.
Генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн, являющийся также одним из продюсеров фильма «Руки Вверх!», рассказал НСН об ожиданиях от экранизации истории успеха группы Сергея Жукова.
«С момента своего появления в 1990-х "Руки Вверх!" остаются самой популярной группой в России. Мы понимаем это по количеству гастролей, по количеству зрителей, которые посещают их концерты. До сих пор Сергей собирает не просто полные залы — он собирает аншлаги на стадионах. В 2024 году он в третий раз подряд собрал аншлаг в Лужниках, то есть практически 250 тысяч человек посетили его концерт в Москве. Это невероятно! Это рекорд, который вряд ли кто-то сможет побить в ближайшей перспективе. Поэтому совершенно очевидно, что мы рассчитываем на внушительные сборы и уверены, что потенциал у фильма действительно огромен», - подчеркнул Вайнштейн.
Оценивая прокатный потенциал картины, член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев сказал НСН, что миллиардных сборов здесь не будет, но фильм о группе «Руки Вверх!» заработает больше вышедшего летом «Тура с Иванушками» (сборы 113 млн рублей).
«У рок-музыкантов большая фан-база, а у поп-музыкантов она еще больше. Конечно, ставки индустрии на "Руки Вверх!" достаточно высоки, потому что эту музыку любят те, кто рос и в 1990-е, и в нулевые, сейчас подростки с удовольствием слушают эти песни. Я уверен, что они составят заметную часть аудитории этого фильма. Но вот у "Иванушек", к сожалению, не получилось, хотя их песни любят многие. Это грустный кейс, и сам по себе факт выхода проекта на базе узнаваемой группы и ее музыкального наследия не гарантирует большую кассу. Надеемся, что "Руки Вверх!" исправят существенный недобор по кассе, который был у "Тура с Иванушками"», - отметил Исаев.
В день премьеры, 10 октября, фильм «Руки Вверх!» заработал около 28 млн рублей, а с учетом предварительных продаж билетов его сборы уже превысили 45 млн рублей. По оценке издания «Бюллетень кинопрокатчика», такая динамика позволит ему за первый уикенд освоить порядка 220 млн рублей.
КАСТИНГ, КЛЮЧ И «ПАЦАНЫ»
Идея создания этого фильма принадлежит самому Сергею Жукову, он играет в картине режиссера Аскара Узабаева самого себя. При этом Жуковых в картине сразу три. Главную роль (артиста в молодости) сыграл 26-летний Влад Прохоров, а «маленького Жукова» сын артиста Энджел, который к 14 годам имеет уже пять фильмов в фильмографии.
Тимур Вайнштейн объяснил НСН, почему на главную роль утвердили Прохорова.
«На главную роль претендовало много кандидатов, но в итоге осталось всего два претендента. Наш выбор пал на Влада Прохорова, так как он, по мнению всей съёмочной группы и самого Сергея Жукова, по энергии очень похож на героя. Именно по энергии, потому что вопрос же не в схожести. Это не пародия — это история жизни, история создания группы, необходимо было именно передать энергию героя, и Владу Прохорову это потрясающе удалось», - отметил продюсер.
Влад Прохоров признался НСН, что волнуется, как оценят его работу фанаты «Руки Вверх!», и рассказал, какой главный совет получил от Сергея Жукова.
«Конечно, я понимаю, что фан-клуб группы "Руки Вверх!" будет сравнивать меня с Сергеем Евгеньевичем. Возможно, мы не сильно похожи внешне, но я уверен, что мы очень близки по духу. Невозможно предугадать, как зрители воспримут мою работу. Безусловно, у меня есть некоторое волнение, но страха нет. Главное — это сделать все от себя зависящее, а остальное — дело времени. Сергей Жуков активно участвовал во всех этапах съемочного процесса, даже приезжал на съемки в другие города. Шаг за шагом, узнавая Сергея, я все больше вживался в роль, и в итоге, уверенно играл свои сцены. Самый главный совет, который мне дал Сергей Евгеньевич: "Будь живым, не играй". Я был удивлен – он музыкант, а я – артист, выпускник Школы-студии МХАТ, но он был прав. Ключ к успеху в актерской карьере – не играть, а проживать роль, и я следовал этому совету», - отметил актер.
Ну а сам Сергей Жуков отметил, что в числе участников кастинга был и актер из «Слова пацана», но его не взяли
«Мы просмотрели очень много актеров, среди них были и очень известные — как, например, Рузиль Минекаев из "Слова пацана", — и малоизвестные, но очень похожие внешне. Но именно Влад — по своей энергетике, харизме, обаянию, отчасти наивности — идеально попал в меня», - пояснил Жуков в интервью «АиФ».
Невнимательные журналисты пока еще путают исполнителей главных ролей в фильме «Руки Вверх!» - Влада Прохорова и Илью Руся, однако в случае успеха картины они вполне могут повторить успех звезд «Слова пацана» Никиты Кологривого, Рузиля Минекаева, Льва Зулькарнаева, Леона Кемстача и даже 15-летней Анны Пересильд, имена которых до сих пор звучат из каждого утюга.
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