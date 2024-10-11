Жуков и «Пацаны»: Фильм «Руки Вверх!» вывел киноиндустрию из оцепенения

ЖУКОВ – НЕ ИВАНУШКИ. «СТАВКИ ВЫСОКИ»

Успехи сериалов «Король и Шут» и «Слово пацана» вдохновили индустрию на объединение двух трендов в один. Плоды этого креатива мы начали пожинать этим летом и в начале осени, когда на экраны вышло сразу несколько картин об истории успеха групп из 1990-х. Главным сериальным хитом стала «Комбинация», ну а полнометражный фильм о группе «Руки Вверх!» должен покорить (и заставить раскошелиться) тех, кто любит смотреть фильмы в кинотеатрах, не жалуя диванные просмотры.

Генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн, являющийся также одним из продюсеров фильма «Руки Вверх!», рассказал НСН об ожиданиях от экранизации истории успеха группы Сергея Жукова.

«С момента своего появления в 1990-х "Руки Вверх!" остаются самой популярной группой в России. Мы понимаем это по количеству гастролей, по количеству зрителей, которые посещают их концерты. До сих пор Сергей собирает не просто полные залы — он собирает аншлаги на стадионах. В 2024 году он в третий раз подряд собрал аншлаг в Лужниках, то есть практически 250 тысяч человек посетили его концерт в Москве. Это невероятно! Это рекорд, который вряд ли кто-то сможет побить в ближайшей перспективе. Поэтому совершенно очевидно, что мы рассчитываем на внушительные сборы и уверены, что потенциал у фильма действительно огромен», - подчеркнул Вайнштейн.

Оценивая прокатный потенциал картины, член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев сказал НСН, что миллиардных сборов здесь не будет, но фильм о группе «Руки Вверх!» заработает больше вышедшего летом «Тура с Иванушками» (сборы 113 млн рублей).

«У рок-музыкантов большая фан-база, а у поп-музыкантов она еще больше. Конечно, ставки индустрии на "Руки Вверх!" достаточно высоки, потому что эту музыку любят те, кто рос и в 1990-е, и в нулевые, сейчас подростки с удовольствием слушают эти песни. Я уверен, что они составят заметную часть аудитории этого фильма. Но вот у "Иванушек", к сожалению, не получилось, хотя их песни любят многие. Это грустный кейс, и сам по себе факт выхода проекта на базе узнаваемой группы и ее музыкального наследия не гарантирует большую кассу. Надеемся, что "Руки Вверх!" исправят существенный недобор по кассе, который был у "Тура с Иванушками"», - отметил Исаев.

В день премьеры, 10 октября, фильм «Руки Вверх!» заработал около 28 млн рублей, а с учетом предварительных продаж билетов его сборы уже превысили 45 млн рублей. По оценке издания «Бюллетень кинопрокатчика», такая динамика позволит ему за первый уикенд освоить порядка 220 млн рублей.