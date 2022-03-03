В Госдуме заверили, что Россия не заметит увольнения «культурных» противников спецоперации на Украине

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил деятелям культуры, которые не поддерживают действия России на Украине, покинуть занимаемые ими посты. Ямпольская считает, что это «справедливое» предложение.

«Культура и совесть неразделимы. Поэтому если ты не поддерживаешь позицию своего государства, значит, ты не можешь находиться на государственной службе. То, что сейчас происходит – это свежий ветер. Иногда бывает душно-душно, хочешь ветерка, а тут не ветерок, а целая гроза. Это нормально, после нее воздух будет гораздо чище. Я абсолютно убеждена, что большинство граждан России прекрасно понимает, что дальше ситуацию на Донбассе терпеть было невозможно, что наше дело правое, и победа будет за нами. Но мы не можем требовать не только от деятелей культуры, но и от всех людей, чтобы они обязательно громко и пафосно высказывали свою точку зрения», - отметила она.