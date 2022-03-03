В Госдуме заверили, что Россия не заметит увольнения «культурных» противников спецоперации на Украине
Депутат Елена Ямпольская поддержала предложение председателя Госдумы Вячеслава Володина по увольнению деятелей культуры, которые выступают против операции России на Украине.
Деятелям культуры, которые против российской спецоперации на Украине, следует покинуть свои посты, а россияне все равно этого не заметят. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил деятелям культуры, которые не поддерживают действия России на Украине, покинуть занимаемые ими посты. Ямпольская считает, что это «справедливое» предложение.
«Культура и совесть неразделимы. Поэтому если ты не поддерживаешь позицию своего государства, значит, ты не можешь находиться на государственной службе. То, что сейчас происходит – это свежий ветер. Иногда бывает душно-душно, хочешь ветерка, а тут не ветерок, а целая гроза. Это нормально, после нее воздух будет гораздо чище. Я абсолютно убеждена, что большинство граждан России прекрасно понимает, что дальше ситуацию на Донбассе терпеть было невозможно, что наше дело правое, и победа будет за нами. Но мы не можем требовать не только от деятелей культуры, но и от всех людей, чтобы они обязательно громко и пафосно высказывали свою точку зрения», - отметила она.
При этом, по ее мнению, увольнение «противников» спецоперации с их постов в сфере культуры будет незаметным для россиян.
«Эти посты в соцсетях, коллективные письма – посмотрите, как среди самых либерально настроенных делителей культуры вдруг неожиданно стал популярен самый-самый просоветский жанр коллективные письма. Я всегда говорила, что современный российский либерализм взял все худшие качества у самого радикального большевизма. Все эти высказывания – это вершина айсберга, который каждый день проявляется в творчестве. Мне кажется, абсолютное большинство подписантов этих писем можно вынести за скобки. Их отсутствия в отечественной культуре никто не заметит. Критерием для успешности и полноценности культуры являются не количество призов на различных международных фестивалях, а народная любовь», - подчеркнула она.
Депутат считает, что в России давно надо было провести «импортозамещение в культуре».
«Надо думать о том, чем и кем мы будем заполнять культурное пространство. Я всегда говорила, что импортозамещение в культуре часто более важно, чем в других отраслях. Потому что это мировоззрение граждан. Экспансия национальной культуры: сначала внутри страны, потом появится возможность и вовне. Наконец, есть надежда, что мы сейчас сосредоточимся на этом. Например, уход Disney из России – это шанс возродить детский кинематограф в стране», - заключила Ямпольская.
Ранее экономист Никита Кричевский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что крупнейшие российские бизнесмены ведут себя как «политические проститутки», пытаясь сохранить нажитое на Западе.
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