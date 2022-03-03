Володин предложил уволиться деятелям культуры, не поддерживающим операцию РФ на Украине

«Им надо уйти со своих должностей, они же занимают их, как правило, в бюджетных организациях, отказаться от грантов, которые они получают. В двух местах не окажешься, не нужен никому будешь там. Используют, потом сделают все для того, чтобы твоей страны не было, затем еще будут презирать тех, кто занимал такую коллаборационистскую позицию, кто предавал свой народ, свое государство», — подчеркнул Володин.

Спикер привел в качестве примера гражданской ответственности и отношения к своей стране дирижера Валерия Гергиева, которого уволили из Мюнхенской филармонии за неосуждение действий России.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев призвал запретить работу на государственных должностях тем, кто не согласен с решениями властей относительно специальной операции РФ на Украине.

