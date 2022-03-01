«Мне страшно!»: Шнейдеров не верит в «импортозамещение» американского кино российским

«В России не производится достаточно фильмов, чтобы забить многозальные кинотеатры, нет столько кассовых фильмов, которые могли бы помочь владельцам кинотеатров их содержать. Примерно 90% отечественных фильмов проваливаются в кинопрокате, я имею ввиду коммерческое кино. Поэтому мне будущее видится достаточно печальным, я боюсь увидеть массовое банкротство кинотеатров. К сожалению, импортозамещение с кино просто нереально. У нас нет ни таких мощностей, ни таких денег, аппаратура вся импортная, как и программное обеспечение. Все фильмы монтируются на ПО компании Apple, поэтому мне страшновато», - сказал Шнейдеров.

По его мнению, отсутствие конкуренции с Западом не станет стимулом для российских кинематографистов делать более качественное кино.

«Кинематографистам хорошо, они получают безвозвратные деньги, зарабатывают на прокате, окупаемость фильмов их не волнует. Поэтому речь не о них, а о зрителях, обо мне, о вас. А вот вызовет ли это всплеск интереса к русскому кино, которое "отсутствует" последние несколько лет, это большой вопрос. Я не очень понимаю, что должно произойти, чтобы в России стали снимать фильмы, хотя бы по техническому уровню приближающиеся к Marvel. Пока это нереально», - посетовал кинокритик.

Шнейдеров также указал на потери от «киноблокады», отметив, что российский кинорынок был пятым по объему в Европе.