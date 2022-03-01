«Мне страшно!»: Шнейдеров не верит в «импортозамещение» американского кино российским
В России сегодня нереально снимать фильмы, сопоставимые с Marvel, а без кассовых сборов кинотеатры ждет массовое банкротство, сказал НСН кинокритик.
Российские фильмы в большинстве своем коммерчески провальные, и не смогут компенсировать прокатчикам потерю голливудского кино, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» кинокритик Давид Шнейдеров.
Ранее Walt Disney Company и Sony Pictures заявили о временном уходе из России из-за событий на Украине. Warner Bros. отменила прокат в РФ «Бэтмена», премьера которого должна была состояться 2 марта.
«В России не производится достаточно фильмов, чтобы забить многозальные кинотеатры, нет столько кассовых фильмов, которые могли бы помочь владельцам кинотеатров их содержать. Примерно 90% отечественных фильмов проваливаются в кинопрокате, я имею ввиду коммерческое кино. Поэтому мне будущее видится достаточно печальным, я боюсь увидеть массовое банкротство кинотеатров. К сожалению, импортозамещение с кино просто нереально. У нас нет ни таких мощностей, ни таких денег, аппаратура вся импортная, как и программное обеспечение. Все фильмы монтируются на ПО компании Apple, поэтому мне страшновато», - сказал Шнейдеров.
По его мнению, отсутствие конкуренции с Западом не станет стимулом для российских кинематографистов делать более качественное кино.
«Кинематографистам хорошо, они получают безвозвратные деньги, зарабатывают на прокате, окупаемость фильмов их не волнует. Поэтому речь не о них, а о зрителях, обо мне, о вас. А вот вызовет ли это всплеск интереса к русскому кино, которое "отсутствует" последние несколько лет, это большой вопрос. Я не очень понимаю, что должно произойти, чтобы в России стали снимать фильмы, хотя бы по техническому уровню приближающиеся к Marvel. Пока это нереально», - посетовал кинокритик.
Шнейдеров также указал на потери от «киноблокады», отметив, что российский кинорынок был пятым по объему в Европе.
«Об исчезновении с российских экранов уже объявили Sony Columbia, Marvel, Disney, Warner Bros. Это фильмы, которые приносили деньги России в качестве налогов, Америке как правообладателю и владельцам кинотеатров. Исчезает довольно большой финансовый поток, потому что российский кинорынок был по величине примерно пятым в Европе», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Со своей стороны, экс-председатель совета Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин сказал НСН, что в случае ухода голливудских блокбастеров из российских кинотеатров, нам придется пойти по пути Индии, Китая и Нигерии.
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