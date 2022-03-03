«Без провалов»: Грымов призвал всех ходить в театры в это «сложное время»

Художественный руководитель театра «Модерн», режиссер Юрий Грымов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что продажи билетов в организации стабильные и рекомендовал россиянам чаще ходить в театр, чтобы быть вместе в это непросто время.

«Посещаемость в театре «Модерн» стабильная. Есть небольшие волны, но в принципе, по продажам я не чувствую, что есть какие-то провалы. Средняя цена продаж в день – примерно, та же. При этом я вижу, что глубокие продажи тоже увеличились. Во время пандемии не было продаж на полтора месяца вперед. А сейчас некоторые зрители покупают билеты на месяц вперед. Это, безусловно, радует», - рассказал он.