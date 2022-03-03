«Без провалов»: Грымов призвал всех ходить в театры в это «сложное время»
Режиссер Юрий Грымов рассказал, что билеты в театр «Модерн» теперь продаются на месяц вперед, а не как в пандемию.
Художественный руководитель театра «Модерн», режиссер Юрий Грымов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что продажи билетов в организации стабильные и рекомендовал россиянам чаще ходить в театр, чтобы быть вместе в это непросто время.
«Посещаемость в театре «Модерн» стабильная. Есть небольшие волны, но в принципе, по продажам я не чувствую, что есть какие-то провалы. Средняя цена продаж в день – примерно, та же. При этом я вижу, что глубокие продажи тоже увеличились. Во время пандемии не было продаж на полтора месяца вперед. А сейчас некоторые зрители покупают билеты на месяц вперед. Это, безусловно, радует», - рассказал он.
При этом режиссер выразил надежду на увеличение числа зрителей в театрах на фоне отмены QR-кодов в Москве.
«Когда ввели QR-коды, в театре «Модерн» увеличились продажи. То есть люди перестали переживать за свою безопасность, потому что все в зале были привитые. Сейчас QR-коды отменяют. Это хорошая новость на фоне всех плохих и тяжелых в последнее время. Как себя поведет в этой ситуации зритель? Я думаю, что в течение недели-десяти дней раскачаются продажи, и залы будут заполняться уже более 70%», - отметил худрук.
Он также посоветовал чаще ходить в театры из-за ситуации, которая сейчас сложилась в мире.
«На фоне тяжелой обстановки у нас не было идеи остановить показы спектаклей. Я знаю, что ведутся разговоры об этом. Но, мне кажется, сегодня, искусство, в частности театр, наоборот то место, куда необходимо приходить для настоящего человеческого общения, которого нам не хватало во время пандемии и сейчас в очень сложное время. Очень важно быть вместе. Театр – это как раз тот случай. Потому что спектакли, которые идут в театре «Модерн» - это про порассуждать, подумать о себе. Это уникальное место, в котором можно быть в контакте с близкими людьми. Сегодня крайне необходимо и театру, чтобы был зритель, и зрителю, чтобы был театр», - заключил Грымов.
До этого издание Ura.ru сообщило, что представители Пермского академического Театра-Театра (ТТ) объявили, что на фоне тревожной обстановки в мире людям нужна передышка, поэтому в организации в марте установят фиксированную пониженную цену на все спектакли – 300 рублей.
Ранее заведующий отделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» посоветовал россиянам воздержаться от чтения и написания тревожных постов в соцсетях на фоне спецоперации в Донбассе.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
16,7 млн+0 / сут.
Умерли
354 тыс.+0 / сут.
Выздоровели
14,1 млн+0 / сут.
- СМИ: МВД РФ перевело подразделения в режим усиленной службы
- За сутки в России госпитализировали 10 620 пациентов с COVID-19
- Доллар и евро обновили исторические максимумы на Мосбирже
- Володин предложил уволиться деятелям культуры, не поддерживающим операцию РФ на Украине
- Нефть Brent подскочила до $119 за баррель впервые почти за 10 лет
- Российский завод Toyota приостановит свою работу с 4 марта
- «Эхо Москвы» ликвидирует радиоканал и сайт
- Российских паралимпийцев не допустили до Игр в Пекине
- Сбербанк привлек на вклады более 1 трлн рублей за два дня
- Роскосмос: Все российские специалисты покинули Гвианский космический центр
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru