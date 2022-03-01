«Догоним Нигерию!»: Уход голливудского кино грозит закрытием половины кинотеатров

Уход американских блокбастеров из российских кинотеатров приведет к приостановке их деятельности, а кинопроизводителям придется пойти по пути Индии и Нигерии, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» экс-председатель совета Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин.

Ранее компания Walt Disney Company временно приостановила поставку своих фильмов в российские кинотеатры из-за ситуации вокруг Украины, а Warner Bros. отменила намеченную на 2 марта премьеру «Бэтмена» в РФ.