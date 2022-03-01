«Догоним Нигерию!»: Уход голливудского кино грозит закрытием половины кинотеатров

Уход из России зарубежного кино станет «суперподарком» для государства и приведет к расцвету пиратства на фоне «коллапса», сказал НСН Олег Березин.

Уход американских блокбастеров из российских кинотеатров приведет к приостановке их деятельности, а кинопроизводителям придется пойти по пути Индии и Нигерии, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» экс-председатель совета Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин.

Ранее компания Walt Disney Company временно приостановила поставку своих фильмов в российские кинотеатры из-за ситуации вокруг Украины, а Warner Bros. отменила намеченную на 2 марта премьеру «Бэтмена» в РФ.

Disney приостанавливает показы своих фильмов в кинотеатрах России
«Для предпринимателей в сфере кино в этом ничего хорошего, а для государства это суперподарок. Даже не надо объявлять с трибуны Госдумы о каких-нибудь бойкотах зарубежного кино, все само происходит. Большая половина кинотеатров будет вынуждена приостановить свою деятельность, потому что аренду налоги и зарплаты никто не отменял, их из чего-то платить надо. Если сейчас денежный поток остановится, то, конечно, с точки зрения бизнеса это коллапс», - сказал Березин.

По его словам, это решение американских компаний было ожидаемо, и теперь Россия пойдет по пути Китая, Индии, Нигерии и Северной Кореи.

«В военное время это решение ожидаемое и понятное, мы даже его просчитывали несколько дней назад. Ну что же, пойдем по северокорейско-китайско-индийскому варианту с учетом одной из крупнейших кинематографий в мире, Нигерии. В этой стране кинематография в разы больше, чем российская, так что опыт зарубежный есть. Все, кто останется, перейдут на отечественные фильмы. Можно показывать старые фильмы, достать из Госфильмофонда копии больших зарубежных фильмов прошлых лет», - считает бывший руководитель АВК.

Березин также предрек расцвет пиратства и указал на технические проблемы, которые могут возникнуть у российских кинопроизводителей.

«Наверное, очень сильно расцветет пиратство. В конечном итоге телевидение и крупные российские онлайн-сервисы живут без зарубежных фильмов, наверное, и кино пойдет туда же. Вся отечественная кинематография базируется на импортных технологиях, мы своими руками ничего не умеем делать», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
«Пицца, любовь и позор!» Шнейдеров рассказал, кому бы отдал «Оскар»

27 февраля Олег Березин сложил с себя полномочия председателя Ассоциации владельцев кинотеатров. Он объяснил это решение несогласием с проведением военной спецоперации на Украине.

Ранее кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с «Радиоточкой НСН» назвал позором ситуацию с непоказом в России номинированного на «Оскар» мультфильма «БоксБалет» и перечислил своих фаворитов премии, церемония вручения которой состоится 27 марта.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
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