«Догоним Нигерию!»: Уход голливудского кино грозит закрытием половины кинотеатров
Уход из России зарубежного кино станет «суперподарком» для государства и приведет к расцвету пиратства на фоне «коллапса», сказал НСН Олег Березин.
Уход американских блокбастеров из российских кинотеатров приведет к приостановке их деятельности, а кинопроизводителям придется пойти по пути Индии и Нигерии, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» экс-председатель совета Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин.
Ранее компания Walt Disney Company временно приостановила поставку своих фильмов в российские кинотеатры из-за ситуации вокруг Украины, а Warner Bros. отменила намеченную на 2 марта премьеру «Бэтмена» в РФ.
«Для предпринимателей в сфере кино в этом ничего хорошего, а для государства это суперподарок. Даже не надо объявлять с трибуны Госдумы о каких-нибудь бойкотах зарубежного кино, все само происходит. Большая половина кинотеатров будет вынуждена приостановить свою деятельность, потому что аренду налоги и зарплаты никто не отменял, их из чего-то платить надо. Если сейчас денежный поток остановится, то, конечно, с точки зрения бизнеса это коллапс», - сказал Березин.
По его словам, это решение американских компаний было ожидаемо, и теперь Россия пойдет по пути Китая, Индии, Нигерии и Северной Кореи.
«В военное время это решение ожидаемое и понятное, мы даже его просчитывали несколько дней назад. Ну что же, пойдем по северокорейско-китайско-индийскому варианту с учетом одной из крупнейших кинематографий в мире, Нигерии. В этой стране кинематография в разы больше, чем российская, так что опыт зарубежный есть. Все, кто останется, перейдут на отечественные фильмы. Можно показывать старые фильмы, достать из Госфильмофонда копии больших зарубежных фильмов прошлых лет», - считает бывший руководитель АВК.
Березин также предрек расцвет пиратства и указал на технические проблемы, которые могут возникнуть у российских кинопроизводителей.
«Наверное, очень сильно расцветет пиратство. В конечном итоге телевидение и крупные российские онлайн-сервисы живут без зарубежных фильмов, наверное, и кино пойдет туда же. Вся отечественная кинематография базируется на импортных технологиях, мы своими руками ничего не умеем делать», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
27 февраля Олег Березин сложил с себя полномочия председателя Ассоциации владельцев кинотеатров. Он объяснил это решение несогласием с проведением военной спецоперации на Украине.
Ранее кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с «Радиоточкой НСН» назвал позором ситуацию с непоказом в России номинированного на «Оскар» мультфильма «БоксБалет» и перечислил своих фаворитов премии, церемония вручения которой состоится 27 марта.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
16,5 млн+97 333 / сут.
Умерли
352 тыс.+786 / сут.
Выздоровели
13,7 млн+173 тыс. / сут.
- Мишустин анонсировал запрет для иностранного бизнеса на выход из активов РФ
- Песков заявил, что санкции не влияют на его жизнь
- Кремль не видит оснований для дела против РФ в Международном уголовном суде
- Власти Львова запретили продажу алкоголя
- Песков: Разговора Путина с Зеленским пока в планах нет
- Шойгу анонсировал «международный антифашистский конгресс»
- Российские банки не смогут выпускать карты Mastercard и Visa
- Лавров: Евросоюз избрал путь нелегитимных санкций вместо диалога
- Наблюдатели ОБСЕ направляются в РФ из Донбасса
- Премьер Италии заявил о готовности к санкциям против «российских олигархов»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru