«Проблематичное будущее» или успех? Что ждет МХАТ им. Горького после назначения Вильясте

С осени 2014 года Вильясте работает в должности директора Московского Губернского театра, куда была приглашена художественным руководителем, народным артистом России Сергеем Безруковым. Кроме того, с 2018-го она также является директором фестиваля «Фабрика Станиславского» и директором Большого Детского Фестиваля.

Елена Булукова служила в МХАТе им. Горького с октября 2025-го, передает RT. Она пришла на должность директора театра после Владимира Кехмана, который стал фигурантом уголовного дела о растрате средств при реконструкции сцены учреждения.

ЧТО БУДЕТ С ТЕАТРОМ?

По мнению директора Театра им. Вахтангова Кирилла Крока, уход Елены Булуковой и назначение Ларисы Вильясте на пост гендиректора МХАТа им. Горького логичны, так как худрук театра Сергей Безруков набирает команду, с которой работал много лет.