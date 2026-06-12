«Проблематичное будущее» или успех? Что ждет МХАТ им. Горького после назначения Вильясте
До этого директором театра после Владимира Кехмана была Елена Булукова.
МХАТ имени Горького подтвердил назначение Ларисы Вильясте на пост директора театра. На этой должности она заменила Елену Булукову. При этом не все представители театральной сферы считают изменения позитивными. И пока одни называют назначение Вильясте на пост директора МХАТ им. Горького логичным решением, другие предполагают, что театр в целом ждет «проблематичное будущее».
НОВЫЙ ДИРЕКТОР МХАТ ИМ. ГОРЬКОГО
Накануне в МХАТе им. Горького подтвердили назначение Ларисы Вильясте на пост директора театра. Соответствующие изменения уже появились на официальном сайте учреждения. При этом страница с данными экс-руководителя театра Елены Булуковой была удалена из раздела «Руководство», и вместо нее там разместили сведения о новом гендиректоре.
Известно, что трудовой договор с Вильясте подписали 9 июня, передает RT. Официальных заявлений от Министерства культуры по поводу смены руководителя на данный момент не поступало. При этом СМИ писали, что Вильясте фактически занималась управлением театром уже несколько месяцев.
С осени 2014 года Вильясте работает в должности директора Московского Губернского театра, куда была приглашена художественным руководителем, народным артистом России Сергеем Безруковым. Кроме того, с 2018-го она также является директором фестиваля «Фабрика Станиславского» и директором Большого Детского Фестиваля.
Елена Булукова служила в МХАТе им. Горького с октября 2025-го, передает RT. Она пришла на должность директора театра после Владимира Кехмана, который стал фигурантом уголовного дела о растрате средств при реконструкции сцены учреждения.
ЧТО БУДЕТ С ТЕАТРОМ?
По мнению директора Театра им. Вахтангова Кирилла Крока, уход Елены Булуковой и назначение Ларисы Вильясте на пост гендиректора МХАТа им. Горького логичны, так как худрук театра Сергей Безруков набирает команду, с которой работал много лет.
«Это абсолютно логичное решение министерства культуры, потому что очень многое зависит от взаимопонимания художественного руководителя и директора театра. Тем более, я знаю, что Булукова сама просила освободить ее от этой должности, когда художественным руководителем МХАТа имени Горького назначили Сергея Безрукова. Это нормальная практика, когда новый руководитель формирует свою команду из тех людей, с которыми он работает много лет. Напомню, Булукова пришла в качестве кризисного менеджера, когда против Кехмана возбудили уголовное дело по факту растраты. Во МХАТе имени Горького очень серьезная ситуация. Там сейчас варварски демонтировано все, что только можно. Предстоит очень большой объем работы, года на два с половиной», - уточнил он в беседе с НСН.
Однако театральный критик Ольга Галахова считает, что назначение Ларисы Вильясте на пост генерального директора МХАТ имени Горького — сомнительное решение, а Елена Булукова — более грамотный и заслуженный руководитель.
«Я знаю Булукову как не просто грамотного специалиста, а как талантливого человека, который мог бы много чего сделать. Что же касается Вильясте, буду очень рада, если мне приведут примеры заслуг, подобных Булуковой. Я лично их не знаю. Но художественный руководитель Сергей Безруков вправе работать с тем директором, с которым считает нужным. Надо посмотреть на результат — в каком состоянии Московский губернский театр, каких побед он достиг. У них есть два фестиваля, "Фабрика Станиславского" и Большой Детский фестиваль, но они проводятся за счет бюджета и не по идее директора. Результаты могли бы быть более весомыми. Это человек, который умеет подбирать и осваивать чужое. Осторожно предполагаю, что будущее МХАТ имени Горького очень проблематичное. Его имя обеспечивает интерес к спектаклям его же фонда, которые собирают публику. А что касается спектаклей театра, здесь все не так блестяще, как хотелось бы. Это очень неравномерные по качеству работы, не могу сказать, что есть какая-то система приглашения режиссеров», - заявила она в беседе с НСН.
Критик рассказала, что ждет театр в будущем.
«Одной из линий МХАТ станет антреприза Безрукова, но весь вопрос в ее качестве. Первые годы кассу будет обеспечивать Безруков. Что касается художественной стратегии развития, тут у меня большие вопросы. В последние годы МХАТ имени Горького вызывал вопросы, насколько это МХАТ, какое отношение он имеет к художественному театру. После разделения МХАТа даже Татьяне Дорониной не удалось разработать программу, она тоже затмевала собой театр», - добавила Галахова.
Ранее Кирилл Крок в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что молодые режиссеры зачастую не понимают, как воздействуют на умы людей своими вольными интерпретациями классических произведений.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Глава Татарстана Минниханов стал лауреатом премии Нобеля
- В Норвегии оштрафовали трех шведов за бросание камней через границу с Россией
- «Проблематичное будущее» или успех? Что ждет МХАТ им. Горького после назначения Вильясте
- Количество пострадавших при атаке БПЛА в Нижнекамске достигло четырех
- Сенатор Шейкин рассказал о мошеннических схемах после ЕГЭ и ОГЭ
- В Мехико мероприятия в день открытия ЧМ посетили полмиллиона человек
- Матвиенко заявила об отсутствии предпосылок к решению конфликта на Украине
- Победа Мексики, 3 красные карточки и флаг РФ: Как начался ЧМ-2026
- Замглавы Минпросвещения назвал процент отчислений из колледжей
- В НАТО признали, что Россия не стремится к конфликту с альянсом