Армия России взяла под контроль населенный пункт Приют в ДНР

Вооруженные силы России установили контроль над поселком Приют в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны.

Населенный пункт освободили подразделения группировки войск «Центр». Территорию взяли под контроль в течение прошедших суток.

Как отметили в Минобороны, за неделю армия России освободила пять населенных пунктов, пишет RT.

Ранее ВС РФ взяли под контроль Роскошное в ДНР и Охримовку в Харьковской области.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Вооруженные Силы РФСпецоперацияМинобороны

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