Армия России взяла под контроль населенный пункт Приют в ДНР
12 июня 202612:15
Юлия Савченко
Вооруженные силы России установили контроль над поселком Приют в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны.
Населенный пункт освободили подразделения группировки войск «Центр». Территорию взяли под контроль в течение прошедших суток.
Как отметили в Минобороны, за неделю армия России освободила пять населенных пунктов, пишет RT.
Ранее ВС РФ взяли под контроль Роскошное в ДНР и Охримовку в Харьковской области.
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