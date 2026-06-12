В Норвегии оштрафовали трех шведов за бросание камней через границу с Россией

Правоохранительные органы Норвегии задержали и оштрафовали трех человек по подозрению в кидании камней через границу с Россией. Об этом сообщила норвежская полиция.

По ее данным, трое граждан Швеции бросали камни через границу Норвегии в Россию. Против них возбудили дело.

«Всем им выписан штраф в размере 8 тыс. крон за нарушение границы», - отметили правоохранители.

Между тем Финляндия продлила закрытие пунктов пропуска на восточной границе с Россией до особого уведомления.

