В Норвегии оштрафовали трех шведов за бросание камней через границу с Россией
12 июня 202611:26
Юлия Савченко
Правоохранительные органы Норвегии задержали и оштрафовали трех человек по подозрению в кидании камней через границу с Россией. Об этом сообщила норвежская полиция.
По ее данным, трое граждан Швеции бросали камни через границу Норвегии в Россию. Против них возбудили дело.
«Всем им выписан штраф в размере 8 тыс. крон за нарушение границы», - отметили правоохранители.
Между тем Финляндия продлила закрытие пунктов пропуска на восточной границе с Россией до особого уведомления.
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