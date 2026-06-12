Сенатор Шейкин рассказал о мошеннических схемах после ЕГЭ и ОГЭ
Мошенники после ОГЭ и ЕГЭ создают поддельные сайты проверки баллов экзаменов и подачи апелляции. Об этом предупредил сенатор Артем Шейкин в беседе с РИА Новости.
Как отметил Шейкин, злоумышленники используют для обмана фальшивые сайты проверки результатов, фейковые апелляции, предложения увеличить баллы или оформить пересдачу.
«Также могут приходить сообщения с просьбой подтвердить место в вузе через сомнительную ссылку», - рассказал сенатор.
Сенатор подчеркнул, что не следует переходить по ссылкам из мессенджеров или писем, передавать данные паспорта и СНИЛС, коды из сообщений третьим лицам. Кроме того, не нужно поддаваться на уловки о «гарантированной помощи» во время экзаменов. Как напомнил Шейкин, все связанное с ОГЭ или ЕГЭ, апелляциями и поступлением следует проверять через официальные каналы: школу, центр обработки информации региона, сайт вуза, личный кабинет абитуриента.
Ранее в компании F6 рассказали, что мошенники начали обманывать россиян с помощью ложных Telegram-каналов об атаках беспилотников.
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