Сегодня ГИТИС живет очень насыщенной жизнью, а его руководство всегда готово принять и реализовать новые идеи, так что лучшее – враг хорошего. Об этом НСН заявила театральный критик Ольга Галахова.

Министерство культуры России согласовало дату проведения выборов ректора ГИТИС - они пройдут 15 сентября, пишет ТАСС. Ректор института Григорий Заславский ранее заявил НСН, что, возможно, будет выдвигать себя на третий срок. Галахова заявила, что вуз и она лично очень довольны нынешним руководителем, а замены ему она пока не представляет.

«Я не знаю, будет ли еще кто-то выдвигаться, но Заславский – замечательный ректор. Что я ценю в работе? Когда начальство открыто к предложениям и идеям. И вот большинство из идей, которые я предлагала ректору, реализовалось. Причем у Григория Анатольевича есть такой хороший азарт, когда ты его заинтересовываешь проектом, то он сам заводится и подбрасывает ценные идеи. Вот это я очень ценю в любом руководителе. Мне кажется, что ГИТИС при нем живет полноценной, разнообразной жизнью: и студенческие фестивали, и научные конференции, и командировки, и постановки молодых режиссеров, выходит свой журнал. Так что могу сказать, что лучшее – враг хорошего. Сегодня такая ситуация в театральной среде, что сохранить бы то, что есть», - рассказала она.