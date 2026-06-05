«Сохранить бы, что есть!»: В ГИТИСе не смогли придумать замену Заславскому
Ольга Галахова раскрыла НСН, что сейчас в ГИТИСе проходят и учебные фестивали, и выходит свой журнал, и ставятся постановки молодых режиссеров, и все это - благодаря действующему руководству.
Сегодня ГИТИС живет очень насыщенной жизнью, а его руководство всегда готово принять и реализовать новые идеи, так что лучшее – враг хорошего. Об этом НСН заявила театральный критик Ольга Галахова.
Министерство культуры России согласовало дату проведения выборов ректора ГИТИС - они пройдут 15 сентября, пишет ТАСС. Ректор института Григорий Заславский ранее заявил НСН, что, возможно, будет выдвигать себя на третий срок. Галахова заявила, что вуз и она лично очень довольны нынешним руководителем, а замены ему она пока не представляет.
«Я не знаю, будет ли еще кто-то выдвигаться, но Заславский – замечательный ректор. Что я ценю в работе? Когда начальство открыто к предложениям и идеям. И вот большинство из идей, которые я предлагала ректору, реализовалось. Причем у Григория Анатольевича есть такой хороший азарт, когда ты его заинтересовываешь проектом, то он сам заводится и подбрасывает ценные идеи. Вот это я очень ценю в любом руководителе. Мне кажется, что ГИТИС при нем живет полноценной, разнообразной жизнью: и студенческие фестивали, и научные конференции, и командировки, и постановки молодых режиссеров, выходит свой журнал. Так что могу сказать, что лучшее – враг хорошего. Сегодня такая ситуация в театральной среде, что сохранить бы то, что есть», - рассказала она.
Говоря о приоритетных задачах, которые Галахова поставила бы перед вузом, собеседница НСН копнула глубже и обозначила проблему не конкретно ГИТИСа, а вообще отношения к ученым в образовательной и научной среде.
«Есть проблемы не вуза, а для меня, как для преподавателя, высшего образования вообще. У нас сегодня безобразное отношение к ученым. Например, Григорий Анатольевич, в частности, сподвигнул меня на создание учебного пособия, но на учебник мы не стали претендовать. И знаете почему? Потому что нет академических научных сил на учебник. Необходима целая система мер для того, чтобы заинтересовать современных студентов заниматься наукой. Повышение статуса преподавателя и ученого – это общая задача, которая должна выражаться и в зарплате, и в определенном обеспечении ученого. Григорий Анатольевич делает много, и Министерство культуры помогает, но воспитание ученого - это грантовая политика», - уточнила она.
Ранее Григорий Заславский перечислил НСН, чего сумел достичь за 10 лет руководства театральным вузом. В частности, он рассказал о появлении в вузе попечительского совета и реставрации главного учебного корпуса.
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