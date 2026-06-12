Мединский заявил, что система маркировки литературных произведений требует доработки
Модель маркировки литературных произведений по закону о запрете пропаганды наркотиков необходимо реформировать, считает помощник президента России, первый секретарь Союза писателей России Владимир Мединский. Об этом он заявил в беседе с ТАСС.
По его словам, к этому вопросу следует подойти «осмотрительно».
«Сегодня по сути отсутствует методика и экспертная оценка того, что и как надо маркировать», - указал Мединский.
Ранее гендиректор издательства «Эксмо» Евгений Капьев заявил НСН, что затраты на маркировку в рамках закона о запрете пропаганды наркотиков составят миллионы рублей.
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