Мединский заявил, что система маркировки литературных произведений требует доработки

Модель маркировки литературных произведений по закону о запрете пропаганды наркотиков необходимо реформировать, считает помощник президента России, первый секретарь Союза писателей России Владимир Мединский. Об этом он заявил в беседе с ТАСС.

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По его словам, к этому вопросу следует подойти «осмотрительно».

«Сегодня по сути отсутствует методика и экспертная оценка того, что и как надо маркировать», - указал Мединский.

Ранее гендиректор издательства «Эксмо» Евгений Капьев заявил НСН, что затраты на маркировку в рамках закона о запрете пропаганды наркотиков составят миллионы рублей.

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ФОТО: ТАСС / Сергей Фадеичев
ТЕГИ:ЛитератураВладимир Мединский

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