Количество пострадавших при атаке БПЛА в Нижнекамске достигло четырех
Число пострадавших при ударе беспилотника по дому в Нижнекамске увеличилось до четырех. Об этом заявил министр здравоохранения Татарстана Альмир Абашев.
Ранее стало известно, что БПЛА попал в жилой дом в Закамском регионе республики, троим пострадавшим оказывали медицинскую помощь, пишет RT.
Как отметил Абашев, в Нижнекамскую центральную районную многопрофильную больницу госпитализировали четырех пострадавших в результате инцидента.
«Состояние троих удовлетворительное, с острой реакцией на стресс... У четвертого пациента осколочное ранение нижней челюсти, состояние стабильное, переводится в хирургию», - написал министр на платформе «Макс».
Абашев подчеркнул, что раненым оказывают необходимую медпомощь.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Глава Татарстана Минниханов стал лауреатом премии Нобеля
- В Норвегии оштрафовали трех шведов за бросание камней через границу с Россией
- «Проблематичное будущее» или успех? Что ждет МХАТ им. Горького после назначения Вильясте
- Количество пострадавших при атаке БПЛА в Нижнекамске достигло четырех
- Сенатор Шейкин рассказал о мошеннических схемах после ЕГЭ и ОГЭ
- В Мехико мероприятия в день открытия ЧМ посетили полмиллиона человек
- Матвиенко заявила об отсутствии предпосылок к решению конфликта на Украине
- Победа Мексики, 3 красные карточки и флаг РФ: Как начался ЧМ-2026
- Замглавы Минпросвещения назвал процент отчислений из колледжей
- В НАТО признали, что Россия не стремится к конфликту с альянсом