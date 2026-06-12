Количество пострадавших при атаке БПЛА в Нижнекамске достигло четырех

Число пострадавших при ударе беспилотника по дому в Нижнекамске увеличилось до четырех. Об этом заявил министр здравоохранения Татарстана Альмир Абашев.

Ранее стало известно, что БПЛА попал в жилой дом в Закамском регионе республики, троим пострадавшим оказывали медицинскую помощь, пишет RT.

Как отметил Абашев, в Нижнекамскую центральную районную многопрофильную больницу госпитализировали четырех пострадавших в результате инцидента.

«Состояние троих удовлетворительное, с острой реакцией на стресс... У четвертого пациента осколочное ранение нижней челюсти, состояние стабильное, переводится в хирургию», - написал министр на платформе «Макс».

Абашев подчеркнул, что раненым оказывают необходимую медпомощь.

