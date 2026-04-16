Обвиняемомго в растрате замгендиректора МХАТ имени Горького отправили в СИЗО

Басманный районный суд Москвы отправил в СИЗО замгендиректора МХАТ имени Горького Артура Гезерова. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Экс-депутат Госдумы Гайсин получил 14 лет колонии по делу о растрате

В сообщении говорится, что мужчина предъявлены обвинения в растрате.

«Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 8 июня 2026 года», - уточнили в пресс-службе.

Ранее Басманный суд столицы арестовал имущество обвиняемого в растрате экс-гендиректора МХАТ Владимира Кехмана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Петр Ковалев
