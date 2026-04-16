Обвиняемомго в растрате замгендиректора МХАТ имени Горького отправили в СИЗО
16 апреля 202618:46
Басманный районный суд Москвы отправил в СИЗО замгендиректора МХАТ имени Горького Артура Гезерова. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.
В сообщении говорится, что мужчина предъявлены обвинения в растрате.
«Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 8 июня 2026 года», - уточнили в пресс-службе.
Ранее Басманный суд столицы арестовал имущество обвиняемого в растрате экс-гендиректора МХАТ Владимира Кехмана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Трамп: Израиль и Ливан договорились о перемирии на 10 дней
- Разобрать чердак: Психолог рассказала, как быстрее пережить расставание
- Хегсет заявил, что США запускают против Ирана программу «Экономическая ярость»
- Обвиняемомго в растрате замгендиректора МХАТ имени Горького отправили в СИЗО
- «Отрубают» всех: Дачникам рассказали, как не стать должниками по энергии
- В Одинцово 27 детей отравились в детском саду
- Кабмин спишет 16 регионам 31 млрд рублей долга по бюджетным кредитам
- Прокурор потребовал оштрафовать Моргенштерна на 8,2 млн рублей
- Криптобиржа Grinex заявила о хищении средств россиян на миллиард рублей
- «Откликнулись все!»: Кого пригласила группа Uma2rman на свой «главный концерт года»