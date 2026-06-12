Глава Татарстана Минниханов стал лауреатом премии Нобеля
Глава Татарстана Рустам Минниханов получил российскую премию Людвига Нобеля. Об этом рассказали в пресс-службе руководителя региона.
«Раис Татарстана Рустам Минниханов стал лауреатом премии Людвига Нобеля», - отмечается в сообщении.
Награду ему вручили накануне в Санкт-Петербурге.
Как отметил глава Татарстана, он расценивает премию как высокую оценку заслуг всего многонационального народа республики в деле реализации стратегического курса президента Владимира Путина.
Премия Людвига Нобеля была учреждена в 1888 году, ее возродили в Петербурге в 2005-м. Награду присуждают ежегодно знаковым личностям «за выдающиеся профессиональные достижения и безусловные заслуги перед человечеством».
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