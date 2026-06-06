В Московском Музыкальном театре назвали идею чаевых для актеров «шелухой»
Гендиректор МАМТ Андрей Борисов заявил спецкору НСН, что театральным деятелям стоит «искать себя» на сцене, а не вокруг нее и в буфетах.
Генеральный директор Московского академического музыкального театр имени К.С.Станиславского и Вл.И.Немировича-Данченко Андрей Борисов в разговоре со спецкором НСН выступил против введения чаевых для актеров.
«Инициативы бывают разные. Каждый пытается найти свою нишу. Я полагаю, что свою нишу надо находить через художественные результаты, а не через буфеты и то, что вокруг. Если то, что происходит на сцене, являет какой-то художественный уровень, интерес зрителя, дискуссии, то это нормально. А все остальное — шелуха. Об этом можно даже не говорить. Не имеет смысла. Государство тратит громадные деньги на сферу театра. Я — директор, я занимаюсь экономикой, чтобы своим артистам платить высокие надбавки. Это моя задача. Почему я должен это перекладывать на зрителя? Зритель заплатил за билет, за услугу. Остальное все лукавство», — сказал Борисов корреспонденту НСН в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Ранее художественный руководитель Театра сатиры Евгений Герасимов сказал НСН, что в чаевых для актеров нет ничего противозаконного, однако в академическом театре они неуместны.
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