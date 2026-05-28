Участник группы «БиС» и выпускник Фабрики звезд-7» Влад Соколовский в беседе со спецкором НСН признался, что новости о спектакле «Гамлет» вызвали резонанс только из-за имени Юры Борисова, а также пригласил всех увидеть другого «Гамлета».

«Не хочется ехать на волне этого «хайпа», и в принципе у нас не было времени в это погружаться, потому что мы с Дмитрием Бикбаевым были заняты подготовкой своего «Гамлета», который прошел, кстати, на ура. Мы очень рады тому, как нас восприняла публика, и какие были отзывы. Приходите в следующий раз к нам! А что касается наших коллег, мне кажется, это в любом случае определенный опыт, и люди должны обратить внимание на какие-то процессы. Это все для роста. Я испытываю симпатию к Юре Борисову, как к актеру и подчеркну, что если бы не его имя, эта новость не стала бы такой громкой», - отметил он.