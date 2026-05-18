Собеседник НСН также добавил, что каждый режиссер имеет право на свою авторскую интерпретацию, однако если зрители обсуждают лишь костюмы и декорации, значит что-то было сделано неверно.

«Любой театр всегда современный, потому что он пропускает материал через себя. Не обязательно всех переодевать в джинсы или заворачивать в целлофан в каждом спектакле по классическим пьесам. Но если это сделано талантливо, если это оправдано, значит, в этом есть необходимость для режиссера. Однако любое театральное произведение исследует человека. Когда люди уделяют внимание аксессуару или долго обсуждают декорации, значит, нет истории человека, которая бы завораживала, заставляла смеяться и плакать. Костюм как свет и декорации – инструмент. Если этот инструмент выпирает на первый план, значит, что-то сделано не так. Режиссер имеет право на свою интерпретацию. В этом гений любого театра. Режиссер – это угол зрения. Прекрасно, когда он совпадает с реакцией зала, критики. Театр – единственный коллективный вид искусства, когда много людей работает на одну идею, но лидер и рассказчик - режиссер. А право художественного руководителя – выбрать кто и что будет ставить», - заметил он.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по культуре, актер Дмитрий Певцов заявил НСН, что любой спектакль, выходящий в России, нуждается в цензуре. По его словам, постановки должны соответствовать духовно-нравственным ценностям, перечисленным в Указе президента

