Право на интерпретацию: Грымов заступился за «Гамлета» в МХТ им. Чехова
Театр - коллективный вид искусства, однако режиссер является лидером и имеет право на свою точку зрения, заявил НСН Юрий Грымов.
Театр – живой организм, потому любое мнение зрителей идет ему на пользу, однако если после спектакля обсуждают лишь костюмы и декорации, значит режиссер не справился со своей задачей, сказал в беседе с НСН режиссер, худрук театра «Модерн» Юрий Грымов.
Народный артист России и худрук Театра имени Ермоловой Олег Меньшиков назвал «театральной катастрофой» спектакль МХТ им. Чехова «Гамлет» с Юрой Борисовым в главной роли. В своей Telegram-канале он также заметил, что многие постановщики прикрывают спорные решения фразой «Я так вижу». Меньшиков призвал артистов разделить ответственность за такие спектакли, которые появляются с их молчаливого согласия». Грымов отметил, каждый зритель вправе высказывать мнения о постановке.
«Я не видел спектакля, поэтому мне трудно судить, однако в том, что сегодня многие ругают спектакль, есть свой плюс. Театр – живой организм, это нормально, когда есть такое движение. Мнение зрителей, критиков – это нормально. Гораздо хуже, когда в прессе обсуждается дороговизна билетов и больше ничего. Каждый, придя на спектакль, имеет право высказывать свое мнение, в этом нет ничего обидного. Это нормально, в зале сидят живые люди и у них есть мнение», - сказал он.
Собеседник НСН также добавил, что каждый режиссер имеет право на свою авторскую интерпретацию, однако если зрители обсуждают лишь костюмы и декорации, значит что-то было сделано неверно.
«Любой театр всегда современный, потому что он пропускает материал через себя. Не обязательно всех переодевать в джинсы или заворачивать в целлофан в каждом спектакле по классическим пьесам. Но если это сделано талантливо, если это оправдано, значит, в этом есть необходимость для режиссера. Однако любое театральное произведение исследует человека. Когда люди уделяют внимание аксессуару или долго обсуждают декорации, значит, нет истории человека, которая бы завораживала, заставляла смеяться и плакать. Костюм как свет и декорации – инструмент. Если этот инструмент выпирает на первый план, значит, что-то сделано не так. Режиссер имеет право на свою интерпретацию. В этом гений любого театра. Режиссер – это угол зрения. Прекрасно, когда он совпадает с реакцией зала, критики. Театр – единственный коллективный вид искусства, когда много людей работает на одну идею, но лидер и рассказчик - режиссер. А право художественного руководителя – выбрать кто и что будет ставить», - заметил он.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по культуре, актер Дмитрий Певцов заявил НСН, что любой спектакль, выходящий в России, нуждается в цензуре. По его словам, постановки должны соответствовать духовно-нравственным ценностям, перечисленным в Указе президента
