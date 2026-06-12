Матвиенко заявила об отсутствии предпосылок к решению конфликта на Украине
Серьезных предпосылок к политическому урегулированию конфликта на Украине сейчас нет. Об этом написала спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в колонке для «Парламентской газеты».
«В нынешней международной обстановке серьезных предпосылок к политическому урегулированию конфликта, к сожалению, пока не просматривается», - написала председатель Совфеда.
Матвиенко указала, что Россия отдает себе отчет в этом.
Кроме того, политик отметила, что западные элиты перестали пытаться скрывать русофобию. Чтобы одержать верх в этом противостоянии, Россия должна быть сплоченной и сильной.
Ранее чрезвычайный и полномочный посланник I класса Константин Долгов заявил НСН, что Украине и Европе не нужно мирное урегулирование конфликта, об этом свидетельствуют последние действия Киева.
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