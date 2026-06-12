В США заявили, что не смогут помочь Европе и Украине с поставками газа

США не могут восполнить нехватку сжиженного природного газа в Европе и на Украине, поскольку у страны нет достаточных запасов топлива. Об этом заявил исполнительный директор ассоциации производителей СПГ в Соединенных Штатах Чарли Риддл, передает РИА Новости.

По его словам, у государства нет возможности поставлять больше СПГ.

«На самом деле в США сейчас просто нет никаких избыточных запасов, которые в конечном счете могли бы быть направлены на Украину и в регион», - подчеркнул Риддл.

Он спрогнозировал, что рынок в целом - и европейский, и азиатский - столкнется с дефицитом поставок топлива, и не удастся восполнить потери в производстве на фоне кризиса в Персидском заливе.

Ранее стало известно, что удары по заводам по производству СПГ в Катаре отразились на Европе, цены на газ в регионе взлетели на треть и превысили отметку в $850 за тысячу кубометров.

