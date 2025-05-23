«Показал с любовью!»: Как творчество Шолохова прославило казачество на весь мир
Михаил Шолохов поведал о казаках всему миру и сохранил казачество в самый тяжелый период всего исторического существования, заявил НСН его внук Александр Шолохов.
24 мая празднуется 120-летие со дня рождения Михаила Шолохова. Своим творчеством он создал целое направление в литературе прошлого века, поведав всему миру о казачестве в самый сложный его период, рассказал НСН внук писателя, депутат Госдумы Александр Шолохов.
«Шолохов - это целое направление в литературе XX века, которая, с одной стороны, является безусловным продолжением лучших русских традиций, а с другой - социалистическим реализмом. Шолохов и в своей нобелевской речи конкретно говорил о реализме как о лучшей и самой правдивой форме литературного творчества. Достаточно большое количество писателей XX века в значительной степени попали под влияние шолоховского реализма. В первую очередь речь идет о скандинавских писателях, которые и говорили об этом влиянии», - сказал Шолохов.
По его словам, Шолохов рассказал всему миру о казачестве в самый сложный для него период.
«Говоря о вкладе Шолохова в культуру в целом, я, пожалуй, процитирую президента России Владимира Путина, который в одном из интервью сказал, что Шолохов нам дорог тем, что он нам показал нас самих с любовью. Творчеству Шолохова присущи сцены, зачастую граничащие с натурализмом, и вера в то лучшее, что есть в человеке. Вера в русского человека, несгибаемого, способного превозмочь любые тяготы. Такие люди остаются людьми при любых обстоятельствах и сохраняют человечество. Шолохов без преувеличения поведал о казаках всему миру и сохранил казачество в самый тяжелый период всего исторического существования – во время репрессий, когда казачеству грозило просто физическое уничтожение. Именно внимание к шолоховскому творчеству заставляет по-другому взглянуть на казачество и, главное, по-другому взглянуть на ту политику, которая по отношению к нему проводилась», - сказал собеседник НСН.
Он также рассказал, что в день рождения писателя на его родине, в станице Вешенская, будут проходить праздничные мероприятия.
«В честь дня рождения писателя проходит большая череда событий, в первую очередь в станице Вешенская. Речь идет, конечно же, про «Шолоховскую весну» - литературно-фольклорный праздник, который имеет уже более чем 40-летнюю историю. В этом году есть и определенные коррективы, которые вносит ситуация. В Ростовской области, к сожалению, до сих пор пока не отменен запрет на массовые мероприятия на открытом воздухе, поэтому нам пришлось отказаться от знаменитого субботнего Вешенского вечернего концерта, который происходит на плавучей сцене на Дону. Кроме того, нам пришлось перенести значительную часть наших праздничных событий в залы. Праздничные мероприятия, посвященные и творчеству Шолохова, и казачеству в целом, будут проходить и в Ростове-на-Дону, и в Санкт-Петербурге, и в Москве. Казачий образ жизни, казачий дух, казачья вольница всегда привлекали и продолжают привлекать, поэтому события, посвященные традициям казачества, его истории и фольклору, всегда собирали большое количество людей», - рассказал Шолохов.
В свою очередь атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов заявил в эфире НСН, что Михаил Шолохов внес неоценимый вклад в знакомство с казачеством.
«Михаила Шолохова можно с уверенностью назвать одним из самых выдающихся представителей великой русской литературы. Он заслуженно получил за свои труды Нобелевскую премию. Его произведения настолько подробны, что можно уверенно заявлять, что быт, нравы, язык и культура казачества в романе-эпопее «Тихий Дон», а также в большом цикле казачьих повестей и рассказов зафиксированы документально. Шолохов внес неоценимый вклад в знакомство россиян с казачеством, его культурой. Его книги – это не просто страницы истории, это живая память о наших предках, их подвигах, трагедиях и победах. Творчество Михаила Александровича Шолохова – это не только литературное наследие, но и настольная книга для каждого казака. Оно напоминает нам, кто мы есть, откуда мы пришли и куда идем. Вдохновляет на служение Отечеству, защиту Родины. Для всего российского казачества Михаил Шолохов является глубоко почитаемой исторической фигурой. И я как один из участников оргкомитета по подготовке к 120-летию Михаила Шолохова отмечу, что Всероссийское казачье общество сделает все возможное, чтобы празднование прошло на самом высоком уровне», - сказал Кузнецов.
Атаман также с уверенностью заявил, что Шолохов является самым «казачьим» писателем страны.
«Шолохов - самый «казачий» писатель страны. Его произведения наставляют и вдохновляют казаков. Современное казачество, как и герои Шолохова, продолжает стоять на страже традиций и ценностей, завещанных нам предками. Мы видим, как сегодня казаки активно участвуют в защите Родины, воспитании молодежи, сохранении культуры и православной веры. Как и герои «Тихого Дона», мы сталкиваемся с вызовами времени, но остаемся верны своим принципам. Одновременно произведения Шолохова как документ эпохи, хоть и облаченный в художественную форму, предостерегают современное поколение от ошибок, которые совершались ранее, помогают на примерах героев Шолохова избежать последствий неправильного выбора. Творчество писателя учит нас важным урокам. Во-первых, это урок единства. Сила казачества в единстве. Так было и будет всегда. Во-вторых, это урок преемственности. Мы должны передавать наши традиции, обычаи и веру от предыдущих к следующим поколениям. И, наконец, это урок патриотизма. Казак – это не просто воин, это человек, для которого служение Отечеству – высшая честь», - заключил Кузнецов.
Ранее бывший атаман Всероссийского казачьего общества, зампредседателя комитета Госдумы по делам национальностей Николай Долуда рассказал НСН, что более 40 тысяч казаков принимают участие в охране общественного порядка, в том числе на постоянной основе участвуют в природоохранной деятельности.
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