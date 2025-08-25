Суд арестовал блогера Маркаряна по делу об оскорблении памяти защитников

Таганский районный суд Москвы отправил под стражу блогера Арсена Маркаряна, обвиняемого в оскорблении памяти защитников Отечества. Об этом сообщили в Следственном комитете.

В ведомстве уточнили, что ходатайство следователей о мере пресечения суд удовлетворил, и блогер останется под арестом на время следствия.

«Большой багажник»: Блогера Арсена Маркаряна задержали в Подмосковье

Блогера и инфобизнесмена Арсена Маркаряна задержали 23 августа в Подмосковье. Он пытался покинуть Россию, спрятавшись в багажнике автомобиля.

Следственный комитет возбудил против него дело по статье о реабилитации нацизма и оскорблении памяти защитников Отечества. Поводом стала видеозапись, опубликованная в феврале 2025 года, которую следствие сочло оскорбительной. Максимальное наказание по этой статье — до пяти лет лишения свободы, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:АрестБлогеры

Горячие новости

Все новости

партнеры