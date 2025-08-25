Суд арестовал блогера Маркаряна по делу об оскорблении памяти защитников
Таганский районный суд Москвы отправил под стражу блогера Арсена Маркаряна, обвиняемого в оскорблении памяти защитников Отечества. Об этом сообщили в Следственном комитете.
В ведомстве уточнили, что ходатайство следователей о мере пресечения суд удовлетворил, и блогер останется под арестом на время следствия.
Блогера и инфобизнесмена Арсена Маркаряна задержали 23 августа в Подмосковье. Он пытался покинуть Россию, спрятавшись в багажнике автомобиля.
Следственный комитет возбудил против него дело по статье о реабилитации нацизма и оскорблении памяти защитников Отечества. Поводом стала видеозапись, опубликованная в феврале 2025 года, которую следствие сочло оскорбительной. Максимальное наказание по этой статье — до пяти лет лишения свободы, передает «Радиоточка НСН».
