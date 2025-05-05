В России появился аудиопроект о писателях-фронтовиках в честь юбилея Победы

Слушатели узнают о боевом опыте и его влиянии на литературное наследие Константина Симонова, Александра Твардовского, Виктора Некрасова, Василия Гроссмана и Арсения Тарковского. Сборник озвучили заслуженные артисты Российской Федерации Сергей Чонишвили и Владимир Ерёмин, актёр театра и кино Михаил Горевой, радио-диджей, диктор Всеволод Полищук.

Ознакомиться с проектом «Они писали – и сражались: писатели, прошедшие Великую Отечественную войну» можно бесплатно на сайте и в приложении Литрес с 5 мая.

Ранее стало известно, что с января по март 2025 года продажи художественной литературы о Великой Отечественной войне выросли на 57%, напоминает «Радиоточка НСН».

