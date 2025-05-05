В России появился аудиопроект о писателях-фронтовиках в честь юбилея Победы
Книжный сервис «Литрес» в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне выпустил серию аудиоисторий о писателях-фронтовиках.
Слушатели узнают о боевом опыте и его влиянии на литературное наследие Константина Симонова, Александра Твардовского, Виктора Некрасова, Василия Гроссмана и Арсения Тарковского. Сборник озвучили заслуженные артисты Российской Федерации Сергей Чонишвили и Владимир Ерёмин, актёр театра и кино Михаил Горевой, радио-диджей, диктор Всеволод Полищук.
Ознакомиться с проектом «Они писали – и сражались: писатели, прошедшие Великую Отечественную войну» можно бесплатно на сайте и в приложении Литрес с 5 мая.
Ранее стало известно, что с января по март 2025 года продажи художественной литературы о Великой Отечественной войне выросли на 57%, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В зоне СВО погиб двоюродный внук певца Александра Барыкина
- Трамп высоко оценил решение России объявить трехдневное перемирие на Украине
- На Кубе создадут условия для повсеместной оплаты картами «Мир»
- ЕС требует от Сербии и Словакии жесткости по отношению к России
- Блогера Ярослава Голдырева приговорили к шести годам колонии за изнасилование
- Экс-министру строительства Саратовской области предъявили обвинение
- МВД опровергло данные о четырех нападавших в Махачкале
- Президент Лаоса приедет в Россию для участия в праздновании 9 Мая
- Жители Германии и Австрии рассказали о доброте советских солдат после войны
- Путин присвоил звания высших офицеров 15 российским военным
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru