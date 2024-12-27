«300 тысяч учеников»: В России более двух тысяч учебных заведений с казачьей составляющей
Более 300 тысяч человек проходят обучение в образовательных организациях, в которых реализована казачья составляющая, заявил атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов.
«Всероссийское казачье войско продолжает работать по одной из самых значимых тем нашего времени — образования, молодежи и будущих лидеров нашей страны. Мы понимаем, что от воспитания подрастающего поколения будет зависеть наше будущее. Сегодня в России действует 2 929 образовательных организаций, в которых реализуется казачья составляющая, в которых обучается более 300 тысяч человек. Осуществляют деятельность 30 казачьих кадетских корпусов. В следующем году планируется открытие казачьих кадетских корпусов в Краснодарском, Ставропольском и Хабаровском краях, Иркутской области», - рассказал атаман.
По его словам, сейчас активно прорабатывается вопрос об открытии казачьих кадетских корпусов в структуре высших учебных заведений, входящих в состав Ассоциации казачьих вузов.
Ранее ректор Московского государственного университета технологий и управления имени К. Г. Разумовского (Первый казачий университет) Арсений Миронов рассказал в эфире НСН, что казачий бакалавриат крайне востребован среди молодежи. По его словам, на первый курс берут не только молодых людей из казачьих регионов, но и просто ребят, которые разделяют ценности казачества.
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