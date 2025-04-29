Генерал армии Куликов: «Казачество на наших глазах превратилось в боевую единицу»
Экс-министр МВД России, генерал армии Анатолий Куликов и замгубернатора Краснодарского края, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов рассказали в эфире НСН о служении казачества в зоне СВО...
С началом спецоперации на Украине казачество сделало правильный шаг в сторону защиты своей Родины, как это делали казаки испокон веков, сказал НСН экс-министр МВД России, генерал армии Анатолий Куликов.
Очередные 100 кубанских казаков-добровольцев накануне отправились в зону проведения спецоперации на Украине. Казаки-добровольцы пополнят ряды казачьего батальона «Кубань» (БАРС-16). Всего на сегодняшний день свыше 18 тысяч казаков принимают участие в СВО, с учетом ротации «за ленточкой» побывали более 43 тысяч казаков. Бывший министр Куликов заявил, что казаки сразу выбрали правильный путь.
«Казачество на наших глазах превратилось в боевую единицу из фольклорного образа. Казаки стали другими, как и все наше общество. Но одна часть нашего общества шагнула в одну сторону, а вторая – в правильную. А вот казаки сразу сделали шаг в правильную сторону, многие ушли на фронт добровольцами и воюют. Возродилось понятие служения Родине, которое исторически было заложено в казачество», - сказал собеседник НСН.
В свою очередь замгубернатора Краснодарского края, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов рассказал НСН, что уже более 1,7 тысячи только кубанских казаков удостоены государственных наград.
«С первых дней проведения специальной военной операции казаки Кубанского казачьего войска выстраивались в очереди перед военкоматами, чтобы добровольно вступить в ряды защитников Отечества. На сегодняшний день более 9,5 тысячи кубанских казаков принимают участие в боевых действиях. Их мужество и героизм отмечены высокими наградами: свыше 1,7 тысячи казаков удостоены государственных наград, еще более 1,3 тысячи – казачьих, краевых и ведомственных знаков отличия», - сказал собеседник НСН.
Кубанский атаман рассказал, как казаки-добровольцы участвуют в боевых действиях на передовой:
«В настоящее время в составе Кубанского казачьего войска действуют пять добровольческих отрядов: имени атамана Захария Чепеги (БАРС-1), подразделение спецназначения «Кубань» (БАРС-11), отряд спецназначения «Кубань» (БАРС-16), БАРС-38 «Гроза» и отряд «БАРС-20» имени Ильи Муромца. Эти отряды комплектуются как опытными бойцами, так и совершеннолетними представителями Союза казачьей молодежи Кубани, выбравшими путь воина и защитника своей страны. Отличительной особенностью казачьих добровольческих подразделений является наличие своих духовников. В полевых условиях походные священники проводят службы, совершают таинства, ведут беседы с воинами на духовно-нравственные темы и оказывают моральную поддержку, укрепляя их дух и веру. Казаки-добровольцы непосредственно участвуют в боевых действиях на передовой, проявляя мужество и отвагу в защите интересов России. Они с честью и достоинством противостоят противнику, являясь примером истинного казака, воина и гражданина своей Родины. Также на новых территориях бойцы помогают местным жителям, в том числе и гуманитарной помощью, оказывают содействие социальным объектам, в том числе школам, детским домам, домам престарелых», - заключил атаман Власов.
Ранее депутат Госдумы, казачий генерал Виктор Водолацкий рассказал НСН, что казачьи бригады «Дон», «Терек», «Сибирь», отряды «Егорлык», «Маныч», «Сымла» и «СКИФ», как и многие другие подразделения, сегодня находятся непосредственно на линии боевого столкновения.
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