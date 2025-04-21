40 тысяч казаков ловят диверсантов и черных лесорубов

Чаще всего казаков привлекают к охране общественного порядка и природы в Кубанском казачьем войске, Всевеликом войске Донском, Терском, Оренбургском и Волжском казачьих войсках, рассказал в эфире НСН Николай Долуда.

Более 40 тысяч казаков принимают участие в охране общественного порядка, в том числе на постоянной основе участвуют в природоохранной деятельности, сказал в эфире НСН бывший атаман Всероссийского казачьего общества, зампредседателя комитета Госдумы по делам национальностей Николай Долуда.

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На территории Кабардинского участкового лесничества Геленджикского лесничества накануне была зафиксирована несанкционированная вырубка деревьев. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Ход и результаты расследования дела находятся на контроле прокуратуры Геленджика. Депутат Госдумы Долуда рассказал НСН, что казаки Кубанского казачьего войска на постоянной основе участвуют в природоохранной деятельности.

«У нас 1500 казаков Кубанского казачьего войска на постоянной основе охраняют общественный порядок. Кроме того, 32 человека принимают участие в охране государственных границ в районе поселка Ермоловка, а еще 72 казака Кубанского казачьего войска на постоянной основе занимаются природоохранной деятельностью - охраняют лесные массивы от незаконной вырубки деревьев. Дружина для обеспечения охраны общественного порядка состоит из одного сотрудника полиции и двух-трех казаков. Во всех 44 муниципальных образованиях Краснодарского края созданы такие дружины. Казаки занимаются охраной общественного порядка в казачьей форме одежды, для каждого казачьего войска установлена своя форма одежды», - рассказал Долуда.
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Как напомнил депутат, кубанские казаки проходят подготовку и помогают полиции на основании соглашения, заключенного 18 лет назад с руководством Краснодарского края и Главным управлением внутренних дел по региону. Согласно договору, Кубанское казачье войско выделяет определенное количество казаков, регион выделяет денежные средства, а краевое ГУ МВД готовит программы обучения, по которым в течение 75 часов проводит занятия с отобранными казаками для охраны общественного порядка.

На системной основе казаков привлекают к охране общественного порядка не только в Кубанском казачьем войске, но и во Всевеликом войске Донском, Терском, Оренбургском и Волжском казачьих войсках, рассказал Долуда. Одно из важнейших направлений деятельности - охрана государственной границы.

«В 2005 году вышел закон о государственной и иной службе российского казачества. В этом законе определены основные виды службы казаков: участие в охране общественного порядка, участие в охране государственной границы РФ, проведение природоохранных мероприятий, а также участие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на различных территориях. В России существует 13 войсковых казачьих обществ, и фактически все казаки этих казачьих обществ приняли на себя обязательства по несению государственной и иной службы. На сегодняшний день более 40 тысяч казаков принимают участие в охране общественного порядка и охране государственной границы», - разъяснил собеседник НСН.

Ранее первый заместитель министра внутренних дел РФ генерал-полковник полиции Александр Горовой в ходе своего выступления на Большом круге Всероссийского казачьего общества заявил, что за четыре года при поддержке казаков было задержано более пяти тысяч человек, совершивших преступления, и более 350 тысяч человек, совершивших те или иные административные нарушения.

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ФОТО: Мэрия Анапы
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