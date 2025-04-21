40 тысяч казаков ловят диверсантов и черных лесорубов
Чаще всего казаков привлекают к охране общественного порядка и природы в Кубанском казачьем войске, Всевеликом войске Донском, Терском, Оренбургском и Волжском казачьих войсках, рассказал в эфире НСН Николай Долуда.
Более 40 тысяч казаков принимают участие в охране общественного порядка, в том числе на постоянной основе участвуют в природоохранной деятельности, сказал в эфире НСН бывший атаман Всероссийского казачьего общества, зампредседателя комитета Госдумы по делам национальностей Николай Долуда.
На территории Кабардинского участкового лесничества Геленджикского лесничества накануне была зафиксирована несанкционированная вырубка деревьев. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Ход и результаты расследования дела находятся на контроле прокуратуры Геленджика. Депутат Госдумы Долуда рассказал НСН, что казаки Кубанского казачьего войска на постоянной основе участвуют в природоохранной деятельности.
«У нас 1500 казаков Кубанского казачьего войска на постоянной основе охраняют общественный порядок. Кроме того, 32 человека принимают участие в охране государственных границ в районе поселка Ермоловка, а еще 72 казака Кубанского казачьего войска на постоянной основе занимаются природоохранной деятельностью - охраняют лесные массивы от незаконной вырубки деревьев. Дружина для обеспечения охраны общественного порядка состоит из одного сотрудника полиции и двух-трех казаков. Во всех 44 муниципальных образованиях Краснодарского края созданы такие дружины. Казаки занимаются охраной общественного порядка в казачьей форме одежды, для каждого казачьего войска установлена своя форма одежды», - рассказал Долуда.
Как напомнил депутат, кубанские казаки проходят подготовку и помогают полиции на основании соглашения, заключенного 18 лет назад с руководством Краснодарского края и Главным управлением внутренних дел по региону. Согласно договору, Кубанское казачье войско выделяет определенное количество казаков, регион выделяет денежные средства, а краевое ГУ МВД готовит программы обучения, по которым в течение 75 часов проводит занятия с отобранными казаками для охраны общественного порядка.
На системной основе казаков привлекают к охране общественного порядка не только в Кубанском казачьем войске, но и во Всевеликом войске Донском, Терском, Оренбургском и Волжском казачьих войсках, рассказал Долуда. Одно из важнейших направлений деятельности - охрана государственной границы.
«В 2005 году вышел закон о государственной и иной службе российского казачества. В этом законе определены основные виды службы казаков: участие в охране общественного порядка, участие в охране государственной границы РФ, проведение природоохранных мероприятий, а также участие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на различных территориях. В России существует 13 войсковых казачьих обществ, и фактически все казаки этих казачьих обществ приняли на себя обязательства по несению государственной и иной службы. На сегодняшний день более 40 тысяч казаков принимают участие в охране общественного порядка и охране государственной границы», - разъяснил собеседник НСН.
Ранее первый заместитель министра внутренних дел РФ генерал-полковник полиции Александр Горовой в ходе своего выступления на Большом круге Всероссийского казачьего общества заявил, что за четыре года при поддержке казаков было задержано более пяти тысяч человек, совершивших преступления, и более 350 тысяч человек, совершивших те или иные административные нарушения.
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