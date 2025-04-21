40 тысяч казаков ловят диверсантов и черных лесорубов

Как напомнил депутат, кубанские казаки проходят подготовку и помогают полиции на основании соглашения, заключенного 18 лет назад с руководством Краснодарского края и Главным управлением внутренних дел по региону. Согласно договору, Кубанское казачье войско выделяет определенное количество казаков, регион выделяет денежные средства, а краевое ГУ МВД готовит программы обучения, по которым в течение 75 часов проводит занятия с отобранными казаками для охраны общественного порядка.

На системной основе казаков привлекают к охране общественного порядка не только в Кубанском казачьем войске, но и во Всевеликом войске Донском, Терском, Оренбургском и Волжском казачьих войсках, рассказал Долуда. Одно из важнейших направлений деятельности - охрана государственной границы.



«В 2005 году вышел закон о государственной и иной службе российского казачества. В этом законе определены основные виды службы казаков: участие в охране общественного порядка, участие в охране государственной границы РФ, проведение природоохранных мероприятий, а также участие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на различных территориях. В России существует 13 войсковых казачьих обществ, и фактически все казаки этих казачьих обществ приняли на себя обязательства по несению государственной и иной службы. На сегодняшний день более 40 тысяч казаков принимают участие в охране общественного порядка и охране государственной границы», - разъяснил собеседник НСН.



Ранее первый заместитель министра внутренних дел РФ генерал-полковник полиции Александр Горовой в ходе своего выступления на Большом круге Всероссийского казачьего общества заявил, что за четыре года при поддержке казаков было задержано более пяти тысяч человек, совершивших преступления, и более 350 тысяч человек, совершивших те или иные административные нарушения.

