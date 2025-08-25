Киев пообещал ответ на инициативы Польши о запрете украинской символики
Украинский МИД предупредил, что инициативы Варшавы о запрете националистической украинской символики потребуют реакции Киева. Об этом сообщает издание «Европейская правда» со ссылкой на источник в дипломатическом ведомстве.
По словам собеседника, Киев благодарен Польше за поддержку, однако уравнивание украинских символов с нацистской или коммунистической атрибутикой может вызвать негативные настроения в украинском обществе и «потребует соответствующего реагирования».
Ранее президент Польши Кароль Навроцкий предложил лишать возможности получения гражданства тех, кто выражает симпатии к бандеровской идеологии, а также ввести уголовную ответственность за ее пропаганду.
Таким образом, символика украинских националистов может быть приравнена в Польше к фашистской, передает «Радиоточка НСН».
