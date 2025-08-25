Вуди Аллен попал в базу украинского сайта «Миротворец»

Американский режиссер Вуди Аллен внесен в список украинского сайта «Миротворец». Как указано на портале, ему вменяют «публичную поддержку российской агрессии» и «участие в российском мероприятии».

24 августа Аллен в режиме онлайн принял участие в сессии «Легенды мирового кинематографа» на Московской международной неделе кино. МИД Украины осудил его участие, после чего во Львове отменили показ мюзикла режиссера «Пули над Бродвеем».