Вуди Аллен попал в базу украинского сайта «Миротворец»

Американский режиссер Вуди Аллен внесен в список украинского сайта «Миротворец». Как указано на портале, ему вменяют «публичную поддержку российской агрессии» и «участие в российском мероприятии».

24 августа Аллен в режиме онлайн принял участие в сессии «Легенды мирового кинематографа» на Московской международной неделе кино. МИД Украины осудил его участие, после чего во Львове отменили показ мюзикла режиссера «Пули над Бродвеем».

Певицу Анну Asti внесли в базу «Миротворца»

Сайт «Миротворец» действует с 2014 года и позиционирует себя как ресурс по идентификации лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины.

В базу ресурса неоднократно попадали журналисты, артисты и политики, посещавшие Крым, Донбасс или вызывавшие негативную реакцию его авторов, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Zuma\TASS
ТЕГИ:УкраинаМиротворец

Горячие новости

Все новости

партнеры