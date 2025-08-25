«Обрекают на бедность!»: Россиянам посоветовали с 15 лет откладывать на пенсию

Деньги можно класть на накопительный счет, инвестировать в золото или акции, а поездки в Турцию следует заменить на скидки в ресторанах, сказал в эфире НСН Александр Разуваев.

Чтобы обеспечить достойную старость, россиянам надо начинать откладывать и инвестировать деньги с 14-15 лет, заявил в интервью НСН экономист Александр Разуваев.

Депутат Мособлдумы Анатолий Никитин ранее высказал мнение, что россиянам следует копить с 35-40 лет, чтобы обеспечить добавку к пенсии на уровне 25 тысяч рублей. Разуваев считает, что надо начинать инвестировать после окончания вуза или даже в школьном возрасте.

Депутаты Мособлдумы предложили «привязать пенсии к золоту»
«Сейчас некоторые брокерские дома предлагают инвестиции чуть ли не с 14 лет, вот с этого возраста и надо откладывать. Надо пробовать инвестировать лет с 15, книжки читать. А так, закончил ты университет - будь любезен, откладывай. Сколько откладывать – зависит от зарплаты, но порядка 10% будет не накладно. Другое дело, что у нас не так, как на Западе, когда актив растет вдолгую и все хорошо. Надо внимательно следить за ситуацией. Наверное, лучше откладывать в золото. Какие еще способы? Акции, облигации. Кроме того, сегодня банковский вклады имеют высокий процент, они ликвидны, вы в любой момент можете получить деньги», - посоветовал экономист.

По его мнению, спасением от бедности может стать и «правильное отношение» к жизни.

«Есть еще момент правильного отношения к жизни. Ходите в те магазины и рестораны, где у вас скидки. Даже в очень пафосных московских местах, в центре можно получить очень большую скидку. Или держите вообще все ваши деньги на накопительном счете. Если надо что-то купить, даже просто магазин сходить, просто перекидываете деньги на карту и платите. Те, кто говорят, что скидки и накопительный счет - это плохо, сами себя обрекают на более бедную жизнь», - заключил собеседник НСН.

Ранее стало известно, что среди российских зумеров набирает популярность тренд на микропенсии, когда люди работают по восемь-девять месяцев, а потом делают длительную паузу на два-три месяца, во время которой путешествуют, занимаются саморазвитием и тратят время на хобби, отмечает «Радиоточка НСН».

