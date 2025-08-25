Чтобы обеспечить достойную старость, россиянам надо начинать откладывать и инвестировать деньги с 14-15 лет, заявил в интервью НСН экономист Александр Разуваев.

Депутат Мособлдумы Анатолий Никитин ранее высказал мнение, что россиянам следует копить с 35-40 лет, чтобы обеспечить добавку к пенсии на уровне 25 тысяч рублей. Разуваев считает, что надо начинать инвестировать после окончания вуза или даже в школьном возрасте.