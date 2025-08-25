«Обрекают на бедность!»: Россиянам посоветовали с 15 лет откладывать на пенсию
Деньги можно класть на накопительный счет, инвестировать в золото или акции, а поездки в Турцию следует заменить на скидки в ресторанах, сказал в эфире НСН Александр Разуваев.
Чтобы обеспечить достойную старость, россиянам надо начинать откладывать и инвестировать деньги с 14-15 лет, заявил в интервью НСН экономист Александр Разуваев.
Депутат Мособлдумы Анатолий Никитин ранее высказал мнение, что россиянам следует копить с 35-40 лет, чтобы обеспечить добавку к пенсии на уровне 25 тысяч рублей. Разуваев считает, что надо начинать инвестировать после окончания вуза или даже в школьном возрасте.
«Сейчас некоторые брокерские дома предлагают инвестиции чуть ли не с 14 лет, вот с этого возраста и надо откладывать. Надо пробовать инвестировать лет с 15, книжки читать. А так, закончил ты университет - будь любезен, откладывай. Сколько откладывать – зависит от зарплаты, но порядка 10% будет не накладно. Другое дело, что у нас не так, как на Западе, когда актив растет вдолгую и все хорошо. Надо внимательно следить за ситуацией. Наверное, лучше откладывать в золото. Какие еще способы? Акции, облигации. Кроме того, сегодня банковский вклады имеют высокий процент, они ликвидны, вы в любой момент можете получить деньги», - посоветовал экономист.
По его мнению, спасением от бедности может стать и «правильное отношение» к жизни.
«Есть еще момент правильного отношения к жизни. Ходите в те магазины и рестораны, где у вас скидки. Даже в очень пафосных московских местах, в центре можно получить очень большую скидку. Или держите вообще все ваши деньги на накопительном счете. Если надо что-то купить, даже просто магазин сходить, просто перекидываете деньги на карту и платите. Те, кто говорят, что скидки и накопительный счет - это плохо, сами себя обрекают на более бедную жизнь», - заключил собеседник НСН.
Ранее стало известно, что среди российских зумеров набирает популярность тренд на микропенсии, когда люди работают по восемь-девять месяцев, а потом делают длительную паузу на два-три месяца, во время которой путешествуют, занимаются саморазвитием и тратят время на хобби, отмечает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Трамп может ввести санкции против ЕС из-за закона о цифровых услугах
- «Обрекают на бедность!»: Россиянам посоветовали с 15 лет откладывать на пенсию
- Кустурица предсказал появление «сильных фильмов» в России
- К поискам пропавшего в Босфоре российского пловца подключили водолазов
- В Польше проверяют блогера Алекса Лесли после жалобы студентки
- После ЧП под Рязанью в больницах остаются 37 пострадавших
- Депутат Шолохов объяснил Вуди Аллену, какой фильм снять в России
- «Для ушибленных коллекционеров!»: Кому будет интересна Beatles Anthology
- В Госдуме посчитали появление советников по абортам унижением для врачей
- Кустурица назвал Борисова одним из главных талантов Европы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru