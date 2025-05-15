Какие активности подготовил Музей Булгакова ко дню рождения писателя
Чаще всего Музей Михаила Булгакова посещают молодежь и итальянцы, его популярность при этом неуклонно растет, призналась НСН директор музея Валентина Агафонова.
Советскому писателю, классику отечественной литературы Михаилу Булгакову 15 мая исполнилось бы 134 года. Директор Музея Михаила Булгакова Валентина Агафонова рассказала НСН о том, какие интересные проекты сотрудники подготовили для посетителей. По ее словам, интерес к музею неуклонно растет, в том числе среди молодежи.
«С каждым годом мы наблюдаем все больший интерес к музею. За 2024 год наши площадки посетило свыше 85 000 человек, что на 10 000 человек больше, чем в 2023 году, а за первые четыре месяца этого года нашими гостями стали более 25 000 посетителей. Кроме того, мы ведем разностороннюю работу с молодой аудиторией. К примеру, в этом году мы впервые провели научную молодежную конференцию “Булгаков. Проект” — свои исследования биографии и творчества Булгакова прислали более 10 учащихся вузов и школ России. У нас постоянно проходят стажировку студенты и школьники, мы постоянно сотрудничаем с МПГУ, ВШЭ и другими образовательными организациями. Также в прошлом году в дни “Булгаков Феста 2024” с МГПУ был запущен чат-бот для старшеклассников “Культура. Думать!”. Школьники создали для своих сверстников экскурсию-викторину в боте по “нехорошей квартире”, теперь она доступна для постоянного прохождения. Также мы регулярно готовим онлайн-контент (клипы, квизы), которые с удовольствием проходит молодежь. Также каждый месяц не менее 1000 ребят посещают “нехорошую квартиру” в составе школьных экскурсионных групп, но часто мы видим и одиночных молодых посетителей, что не может не радовать нас. Вместе с тем отмечу, что основная целевая аудитория музея — люди в возрасте от 25 до 45 лет», — сказала директор музея.
Также собеседница НСН отметила, что музей пользуется популярностью у иностранных туристов, особенно у гостей из Италии.
«Среди иностранных посетителей Музея Михаила Булгакова достаточно часто можно встретить представителей Италии. Нам это особенно приятно, потому что итальянский контекст обширно представлен в творчестве Булгакова (отсылки к опере “Аида” Джузеппе Верди, к итальянской средневековой поэзии и так далее). В “нехорошей квартире” их привлекает, как ни странно, быт, связанный с коммунальной квартирой (например, примус). Они удивляются контрасту: как человек, который находился в дискомфортных бытовых условиях, смог создать такие гениальные произведения. Иностранцы отмечают и чувство юмора Булгакова. Конечно, нас посещают не только итальянцы. Туристический поток в музей довольно большой, в том числе из СНГ, КНР и ОАЭ», — добавила она.
В заключение Агафонова рассказала, что Музей Михаила Булгакова за последний год представил множество новых проектов.
«За последний год в музее появилось много новых проектов. Среди них — тематические экскурсии “Еда — штука хитрая”, “На Садовой поселилась нечистая сила...”, а также авторские экскурсии москвоведа Виталия Калашникова и журналиста, гида Марии Сурвилло. С успехом идут иммерсивные представления, которые были запущены по случаю 133-го дня рождения Булгакова. Например, спектакль-сторителлинг по рассказам сборника “Записки юного врача”. Кроме того, в прошлом году сувенирный магазин музея был в ГУМе на книжном фестивале “Красная площадь”, а к Новому году мы там же поставили тематическую елку. И это только минимум наших активностей — каждый год мы стараемся делать разнообразные, масштабные и рассчитанные на разную аудиторию проекты», — подытожила собеседница НСН.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что за первые три месяца 2025 года было продано более 30 тысяч экземпляров книг Михаила Булгакова — в среднем 250 книг ежедневно.
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