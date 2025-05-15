«С каждым годом мы наблюдаем все больший интерес к музею. За 2024 год наши площадки посетило свыше 85 000 человек, что на 10 000 человек больше, чем в 2023 году, а за первые четыре месяца этого года нашими гостями стали более 25 000 посетителей. Кроме того, мы ведем разностороннюю работу с молодой аудиторией. К примеру, в этом году мы впервые провели научную молодежную конференцию “Булгаков. Проект” — свои исследования биографии и творчества Булгакова прислали более 10 учащихся вузов и школ России. У нас постоянно проходят стажировку студенты и школьники, мы постоянно сотрудничаем с МПГУ, ВШЭ и другими образовательными организациями. Также в прошлом году в дни “Булгаков Феста 2024” с МГПУ был запущен чат-бот для старшеклассников “Культура. Думать!”. Школьники создали для своих сверстников экскурсию-викторину в боте по “нехорошей квартире”, теперь она доступна для постоянного прохождения. Также мы регулярно готовим онлайн-контент (клипы, квизы), которые с удовольствием проходит молодежь. Также каждый месяц не менее 1000 ребят посещают “нехорошую квартиру” в составе школьных экскурсионных групп, но часто мы видим и одиночных молодых посетителей, что не может не радовать нас. Вместе с тем отмечу, что основная целевая аудитория музея — люди в возрасте от 25 до 45 лет», — сказала директор музея.

Также собеседница НСН отметила, что музей пользуется популярностью у иностранных туристов, особенно у гостей из Италии.

«Среди иностранных посетителей Музея Михаила Булгакова достаточно часто можно встретить представителей Италии. Нам это особенно приятно, потому что итальянский контекст обширно представлен в творчестве Булгакова (отсылки к опере “Аида” Джузеппе Верди, к итальянской средневековой поэзии и так далее). В “нехорошей квартире” их привлекает, как ни странно, быт, связанный с коммунальной квартирой (например, примус). Они удивляются контрасту: как человек, который находился в дискомфортных бытовых условиях, смог создать такие гениальные произведения. Иностранцы отмечают и чувство юмора Булгакова. Конечно, нас посещают не только итальянцы. Туристический поток в музей довольно большой, в том числе из СНГ, КНР и ОАЭ», — добавила она.