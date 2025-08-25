«Во втором сезоне можно будет встретить отсылки к фильмам "Операция Ы", "Отель «Гранд Будапешт»", "Курьер", "Кавказская пленница" и ко многим другим», - раскрыл секрет режиссер.

По его словам, о полнометражном фильме пока говорить рано, но идеи для такого проекта есть.

«Очень многое будет зависеть от результатов, которые покажет второй сезон, какой отклик он вызовет у зрителей. Но, безусловно, фильм было бы интересно снять - посмотрим. У нас есть несколько идей, которые бы хорошо смотрелись в полнометражном формате», - заключил собеседник НСН.

Режиссер Алексей Герман-младший ранее назвал «Радиоточке НСН» четыре своих любимых сериала, подчеркнув, что смотрит как хорошую фантастику, так и сатирические комедии.

