Лесли объяснил возвращение Маркаряна в Россию «скучной жизнью в Европе»

Блогер Алекс Лесли прокомментировал задержание Арсена Маркаряна, заявив «Газете.Ru», что тот вернулся в Россию из-за скучной жизни за границей.

По словам Лесли, «русские люди постоянно ищут приключения», и Маркарян, устав от жизни в Европе, решил «попытать судьбу» в России, что в итоге привело его к аресту.

Суд арестовал блогера Маркаряна по делу об оскорблении памяти защитников

Сам Лесли отметил, что правоохранительным органам он не интересен, поэтому его не задержали в августе, когда он находился в России.

Он добавил, что его объявили в розыск уже после отъезда, но подчеркнул, что «России полиция никого найти не может, только если тобой заинтересуется ФСБ, а ФСБшникам я вообще не интересен», передает «Радиоточка НСН».

