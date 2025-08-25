Лесли объяснил возвращение Маркаряна в Россию «скучной жизнью в Европе»
Блогер Алекс Лесли прокомментировал задержание Арсена Маркаряна, заявив «Газете.Ru», что тот вернулся в Россию из-за скучной жизни за границей.
По словам Лесли, «русские люди постоянно ищут приключения», и Маркарян, устав от жизни в Европе, решил «попытать судьбу» в России, что в итоге привело его к аресту.
Сам Лесли отметил, что правоохранительным органам он не интересен, поэтому его не задержали в августе, когда он находился в России.
Он добавил, что его объявили в розыск уже после отъезда, но подчеркнул, что «России полиция никого найти не может, только если тобой заинтересуется ФСБ, а ФСБшникам я вообще не интересен», передает «Радиоточка НСН».
