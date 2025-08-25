Врио замгубернатора Курской области Базаров стал фигурантом дела о хищениях

МВД России возбудило четыре уголовных дела в отношении врио заместителя губернатора Курской области Владимира Базарова и его предполагаемых сообщников. Их подозревают в хищении более 251 миллиона рублей при строительстве фортификационных сооружений в Белгородской области.

По версии следствия, фигуранты завышали стоимость и занижали характеристики бетонных тетраэдров («зубов дракона»), устанавливаемых на границе с Украиной. Следствие утверждает, что указания на закупку конструкций меньшего размера поступали лично от Базарова, который в тот период возглавлял департамент строительства Белгородской области и курировал возведение оборонительных рубежей.