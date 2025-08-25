Врио замгубернатора Курской области Базаров стал фигурантом дела о хищениях
МВД России возбудило четыре уголовных дела в отношении врио заместителя губернатора Курской области Владимира Базарова и его предполагаемых сообщников. Их подозревают в хищении более 251 миллиона рублей при строительстве фортификационных сооружений в Белгородской области.
По версии следствия, фигуранты завышали стоимость и занижали характеристики бетонных тетраэдров («зубов дракона»), устанавливаемых на границе с Украиной. Следствие утверждает, что указания на закупку конструкций меньшего размера поступали лично от Базарова, который в тот период возглавлял департамент строительства Белгородской области и курировал возведение оборонительных рубежей.
Помимо Базарова, в деле фигурируют бывший начальник управления капитального строительства Белгородской области Алексей Сошников, его заместители Андрей Решетько и Лариса Стрелецкая, а также замминистра строительства региона Владимир Губарев. Их уже арестовали по обвинению в растрате в особо крупном размере.
Следствие также считает, что чиновники получали крупные взятки от подрядчиков за помощь в заключении контрактов и общее покровительство. 25 августа по местам работы и проживания подозреваемых прошли обыски. В ближайшее время им предъявят обвинения и решат вопрос об аресте, передает «Радиоточка НСН».
