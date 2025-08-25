СМИ: Трамп может ввести санкции против ЕС из-за закона о цифровых услугах

Администрация президента США Дональда Трампа обсуждает возможность введения санкций против чиновников Евросоюза и стран-членов блока из-за закона о цифровых услугах. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, в случае реализации такая мера станет беспрецедентной. Рассматривается вариант визовых ограничений, однако окончательное решение пока не принято и остается за Госдепартаментом.

Трамп заявил, что его называют «президентом Европы»

Ранее Reuters писал, что в августе американские дипломаты получили поручение активно работать в Европе против закона о цифровых услугах.

В июле Госдеп обвинил Евросоюз в нарушении принципов свободы слова и чрезмерной цензуре в связи с этим нормативным актом, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:СанкцииЕвросоюзДональд Трамп

