СМИ: Трамп может ввести санкции против ЕС из-за закона о цифровых услугах
Администрация президента США Дональда Трампа обсуждает возможность введения санкций против чиновников Евросоюза и стран-членов блока из-за закона о цифровых услугах. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
По данным агентства, в случае реализации такая мера станет беспрецедентной. Рассматривается вариант визовых ограничений, однако окончательное решение пока не принято и остается за Госдепартаментом.
Ранее Reuters писал, что в августе американские дипломаты получили поручение активно работать в Европе против закона о цифровых услугах.
В июле Госдеп обвинил Евросоюз в нарушении принципов свободы слова и чрезмерной цензуре в связи с этим нормативным актом, передает «Радиоточка НСН».
