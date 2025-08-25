Россия готовится выйти из Европейской конвенции по предупреждению пыток

Дональд не знает, состоится ли встреча президентов РФ и Украины Группа туристов отравилась на базе отдыха в Дагестане Генсек ООН осудил удар по больнице в секторе Газа Несколько электричек МЦД-4 задерживаются из-за срыва стоп-крана Костюженская больница под Кишиневом подтвердила прибытие солиста Rammstein Линдеманна для съемок клипа