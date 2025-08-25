Россия готовится выйти из Европейской конвенции по предупреждению пыток

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о передаче президенту Владимиру Путину предложения денонсировать Европейскую конвенцию по предупреждению пыток. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Речь идет о конвенции 1987 года и дополнительных протоколах 1993 года, которые Россия подписала в Страсбурге в феврале 1996 года.

Россия денонсировала соглашение по Баренцеву региону с тремя странами

В постановлении указывается, что инициатива соответствует федеральному закону «О международных договорах Российской Федерации».

Таким образом, после одобрения президентом предложение будет внесено в Государственную думу, которая должна принять решение о прекращении участия России в договоре, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: duma.gov.ru
ТЕГИ:ПыткиРоссия

Горячие новости

Все новости

партнеры