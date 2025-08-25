Россия готовится выйти из Европейской конвенции по предупреждению пыток
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о передаче президенту Владимиру Путину предложения денонсировать Европейскую конвенцию по предупреждению пыток. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.
Речь идет о конвенции 1987 года и дополнительных протоколах 1993 года, которые Россия подписала в Страсбурге в феврале 1996 года.
В постановлении указывается, что инициатива соответствует федеральному закону «О международных договорах Российской Федерации».
Таким образом, после одобрения президентом предложение будет внесено в Государственную думу, которая должна принять решение о прекращении участия России в договоре, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россия готовится выйти из Европейской конвенции по предупреждению пыток
- Врио замгубернатора Курской области Базаров стал фигурантом дела о хищениях
- От Андерсона до Гайдая: Режиссер «Кибердеревни» раскрыл секреты второго сезона
- Сценарист «Притяжения» опроверг нехватку сериалов для подростков
- Киев пообещал ответ на инициативы Польши о запрете украинской символики
- Суд арестовал блогера Маркаряна по делу об оскорблении памяти защитников
- Вуди Аллен попал в базу украинского сайта «Миротворец»
- СМИ: Трамп может ввести санкции против ЕС из-за закона о цифровых услугах
- «Обрекают на бедность!»: Россиянам посоветовали с 15 лет откладывать на пенсию
- Кустурица предсказал появление «сильных фильмов» в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru