Михаил Шолохов сохранил казачество. А казачество сохранило свой дух

По словам внука великого казачьего писателя, сегодняшнее казачество в сознании общественности не просто связано с фольклором, но и ассоциируется со служением воинов своей Отчизне. Этот вывод подтвердил НСН бывший атаман Всероссийского казачьего общества, зампредседателя комитета Госдумы по делам национальностей Николай Долуда: более 30 тысяч казаков сражаются в зоне спецоперации на Украине, свыше 1,5 тысячи были награждены государственными наградами.

«С учетом ротации более 30 тысяч казаков побывали и сейчас воюют в зоне спецоперации абсолютно на всех направлениях. Кланяюсь в ноги всем казакам, считаю их настоящими патриотами своей страны. Казаки на сегодняшний день идут в основном в добровольческие казачьи отряды. Все войсковые казачьи общества уже сформировали свои отряды: Всевеликое войско Донское, Кубанское казачье войско, Терское казачье войско, Центральное казачье войско, Сибирское и так далее. У нас сегодня 13 войсковых казачьих обществ на территории России», - заявил Долуда.

Ранее депутат Госдумы Виктор Водолацкий также рассказал «Радиоточке НСН», что возглавлявший парадный расчет казаков Всевеликого войска Донского на Параде Победы на Красной площади в Москве 9 мая 2024 года казачий генерал Виталий Кузнецов сейчас занимается возрождением Запорожского казачьего войска в зоне боевых действий.

