Михаил Шолохов сохранил казачество. А казачество сохранило свой дух
Произведение «Тихий Дон» было написано для защиты казачества в самые трудные для него времена, рассказал НСН Александр Шолохов в день 119-летия своего великого деда. И сегодняшнее казачество в сознании россиян, это не просто героический фольклор, а служение воинов своей Отчизне.
Роман-эпопея Михаила Шолохова «Тихий Дон» обратил внимание всего мира на проблемы казачества, заявил НСН в день 119-летия со дня рождения известного писателя его внук, депутат Госдумы Александр Шолохов.
«Мы должны быть благодарны появлению "Тихого Дона" за то, что казачество сохранилось, поскольку известно, что происходило на Дону и в других казачьих регионах в то время. Произведение привлекло внимание, что в значительной степени сыграло свою роль. Квинтэссенция творчества Шолохова - человек тяжелейших жизненных ситуаций, остается человеком. Все герои у него погибают, но при этом хочется жить. Существует, ведь, большое количество литературы, где все заканчивается хорошо, но жить не хочется», - пояснил он.
По словам внука великого казачьего писателя, сегодняшнее казачество в сознании общественности не просто связано с фольклором, но и ассоциируется со служением воинов своей Отчизне. Этот вывод подтвердил НСН бывший атаман Всероссийского казачьего общества, зампредседателя комитета Госдумы по делам национальностей Николай Долуда: более 30 тысяч казаков сражаются в зоне спецоперации на Украине, свыше 1,5 тысячи были награждены государственными наградами.
«С учетом ротации более 30 тысяч казаков побывали и сейчас воюют в зоне спецоперации абсолютно на всех направлениях. Кланяюсь в ноги всем казакам, считаю их настоящими патриотами своей страны. Казаки на сегодняшний день идут в основном в добровольческие казачьи отряды. Все войсковые казачьи общества уже сформировали свои отряды: Всевеликое войско Донское, Кубанское казачье войско, Терское казачье войско, Центральное казачье войско, Сибирское и так далее. У нас сегодня 13 войсковых казачьих обществ на территории России», - заявил Долуда.
Ранее депутат Госдумы Виктор Водолацкий также рассказал «Радиоточке НСН», что возглавлявший парадный расчет казаков Всевеликого войска Донского на Параде Победы на Красной площади в Москве 9 мая 2024 года казачий генерал Виталий Кузнецов сейчас занимается возрождением Запорожского казачьего войска в зоне боевых действий.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Михаил Шолохов сохранил казачество. А казачество сохранило свой дух
- В Подмосковье установят экспериментальный режим по тестированию беспилотников
- Гладков сообщил о ракетной опасности в Белгороде
- В России будут маркировать презервативы и шприцы
- Брат главы Ингушетии арестован по делу о мошенничестве
- Театр Вахтангова отменил вечер памяти Туминаса после жалоб активистов
- Таможня РФ предотвратила вывоз на Украину военного оборудования
- ЕС приняла обновленный Шенгенский пограничный кодекс
- Израиль заявил, что не создает угрозы для гражданского населения в Рафахе
- Песков: в Кремле перестали использовать ICQ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru