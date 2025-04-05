Почему Андрея Кончаловского назначили главой худсовета в Театре Моссовета

Худрук Театра Моссовета Евгений Марчелли объяснил назначение режиссера главой худсовета его опытом. При этом театральный критик Григорий Заславский в эфире НСН подчеркнул, что назначение Кончаловского на новую позицию пойдет театру на пользу. 

4 апреля в столичном Театре Моссовета учредили художественный совет, который возглавил 87-летний режиссер Андрей Кончаловский. В его состав также вошла часть актеров учреждения и его худрук Евгений Марчелли. По его словам, объединение существовало в театре уже несколько лет, а сейчас его решили учредить официально. Между тем, в театральном мире считают, что назначение Кончаловского на новую позицию пойдет на пользу Театру Моссовета.

«Смоктуновские нашего времени»: Театры не ждут актеров без образования

КОНЧАЛОВСКИЙ В ТЕАТРЕ МОССОВЕТА

Накануне стало известно, что народный артист РСФСР, режиссер Андрей Кончаловский возглавил художественный совет в Театре Моссовета.

«Он будет участвовать в формировании репертуара, выдвигать свои предложения по выбору режиссеров для новых постановок и решать другие вопросы, связанные с творческой составляющей работы театра», - сообщили в театре РБК.

Отмечается, что в настоящее время Кончаловский успешно совмещает сразу несколько должностей в Театре Моссовета. Он является художественным руководителем постановки «Машенька», режиссером и сценографом спектакля «Супружеская жизнь. Перестройка», а также курирует постановки «Три сестры», «Дядя Ваня», «Вишневый сад» и «Укрощение строптивой».

После скандала и «чехарды»: Певцов и Захарова вернутся в «Ленком»

«Теперь основные решения, касающиеся творческой составляющей жизни театра, будут получать экспертную оценку участников совета. Он состоит из профессионалов своего дела, опытных артистов, для которых наш театр стал вторым домом», - заявил сам Кончаловский.

Художественный руководитель Театра Моссовета, заслуженный деятель искусств России Евгений Марчелли объяснил причину назначения Кончаловского главой худсовета, подчеркнув опыт режиссера.

«Андрей Сергеевич Кончаловский — наш штатный режиссер. Это человек с серьезным багажом знаний. И конечно, нам хочется, чтобы он принимал участие в решении всех главных вопросов в театре. Мы предложили ему возглавить художественный совет как наиболее опытному и авторитетному мастеру», - заявил он в беседе с ТАСС.

Швыдкой рассказал, как «Ночь театров — 2025» приобщает молодежь к искусству

По мнению театрального критика, ректора ГИТИСа Григория Заславского, назначение Кончаловского на новую позицию в Театре Моссовета пойдет на пользу учреждению.

«Худсовет, которым руководит Кончаловский, мог бы украсить и принести пользу любому театру. Иметь такого руководителя худсовета — большая радость и честь. То, что худсовет будет возглавлять такой художник, как Кончаловский, является примером для других: если у вас нет Кончаловского, то и художественный совет делать не нужно. Кончаловский в силу глубины, философского склада, характера, личности может принести немало полезного Театру Моссовета, которому очень повезло», - заявил он в интервью НСН.

«Паспортный контроль»: С 15 марта в Москве изменили правила посещения театров

ХУДСОВЕТ В ТЕАТРЕ МОССОВЕТА

4 апреля в московском Театре Моссовета учредили художественный совет. В него вошли ведущие артисты театра: Александр Голобородько, Ольга Остроумова, Сергей Виноградов, Ирина Климова и Евгения Крюкова. Однако состав совета будет обновляться каждый год.

В пресс-службе театра сообщили «Интерфаксу», что в совете также предусмотрена должность художественного руководителя. По данным источника, им остается худрук театра Евгений Марчелли.

Глава худсовета Андрей Кончаловский подчеркнул, что формирование художественного совета призвано не заменить, а расширить горизонты Марчелли. По словам 87-летнего режиссера, теперь все судьбоносные решения, которые касаются творческой жизни театра, будут подвергаться тщательному анализу и экспертной оценке со стороны членов совета.

«Ликвидация и воровство»: Есть ли будущее у «Ленфильма»

Сам Марчелли в разговоре с ТАСС заметил, что худсовет выполняет функцию совещательного органа при художественном руководителе, поэтому существенных изменений в репертуаре театра не будет. Он также сообщил, что в действительности в Театре Моссовета худсовет существует уже около четырех лет, а в этом году руководство учреждения решило закрепить это в уставе.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что Театр «Ленком Марка Захарова» объединят с «Центром драматургии и режиссуры».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Владимир Трефилов
ТЕГИ:МоскваИскусствоКультураТеатрАндрей Кончаловский

Горячие новости

Все новости

партнеры