Почему Андрея Кончаловского назначили главой худсовета в Театре Моссовета
Худрук Театра Моссовета Евгений Марчелли объяснил назначение режиссера главой худсовета его опытом. При этом театральный критик Григорий Заславский в эфире НСН подчеркнул, что назначение Кончаловского на новую позицию пойдет театру на пользу.
4 апреля в столичном Театре Моссовета учредили художественный совет, который возглавил 87-летний режиссер Андрей Кончаловский. В его состав также вошла часть актеров учреждения и его худрук Евгений Марчелли. По его словам, объединение существовало в театре уже несколько лет, а сейчас его решили учредить официально. Между тем, в театральном мире считают, что назначение Кончаловского на новую позицию пойдет на пользу Театру Моссовета.
КОНЧАЛОВСКИЙ В ТЕАТРЕ МОССОВЕТА
Накануне стало известно, что народный артист РСФСР, режиссер Андрей Кончаловский возглавил художественный совет в Театре Моссовета.
«Он будет участвовать в формировании репертуара, выдвигать свои предложения по выбору режиссеров для новых постановок и решать другие вопросы, связанные с творческой составляющей работы театра», - сообщили в театре РБК.
Отмечается, что в настоящее время Кончаловский успешно совмещает сразу несколько должностей в Театре Моссовета. Он является художественным руководителем постановки «Машенька», режиссером и сценографом спектакля «Супружеская жизнь. Перестройка», а также курирует постановки «Три сестры», «Дядя Ваня», «Вишневый сад» и «Укрощение строптивой».
«Теперь основные решения, касающиеся творческой составляющей жизни театра, будут получать экспертную оценку участников совета. Он состоит из профессионалов своего дела, опытных артистов, для которых наш театр стал вторым домом», - заявил сам Кончаловский.
Художественный руководитель Театра Моссовета, заслуженный деятель искусств России Евгений Марчелли объяснил причину назначения Кончаловского главой худсовета, подчеркнув опыт режиссера.
«Андрей Сергеевич Кончаловский — наш штатный режиссер. Это человек с серьезным багажом знаний. И конечно, нам хочется, чтобы он принимал участие в решении всех главных вопросов в театре. Мы предложили ему возглавить художественный совет как наиболее опытному и авторитетному мастеру», - заявил он в беседе с ТАСС.
По мнению театрального критика, ректора ГИТИСа Григория Заславского, назначение Кончаловского на новую позицию в Театре Моссовета пойдет на пользу учреждению.
«Худсовет, которым руководит Кончаловский, мог бы украсить и принести пользу любому театру. Иметь такого руководителя худсовета — большая радость и честь. То, что худсовет будет возглавлять такой художник, как Кончаловский, является примером для других: если у вас нет Кончаловского, то и художественный совет делать не нужно. Кончаловский в силу глубины, философского склада, характера, личности может принести немало полезного Театру Моссовета, которому очень повезло», - заявил он в интервью НСН.
ХУДСОВЕТ В ТЕАТРЕ МОССОВЕТА
4 апреля в московском Театре Моссовета учредили художественный совет. В него вошли ведущие артисты театра: Александр Голобородько, Ольга Остроумова, Сергей Виноградов, Ирина Климова и Евгения Крюкова. Однако состав совета будет обновляться каждый год.
В пресс-службе театра сообщили «Интерфаксу», что в совете также предусмотрена должность художественного руководителя. По данным источника, им остается худрук театра Евгений Марчелли.
Глава худсовета Андрей Кончаловский подчеркнул, что формирование художественного совета призвано не заменить, а расширить горизонты Марчелли. По словам 87-летнего режиссера, теперь все судьбоносные решения, которые касаются творческой жизни театра, будут подвергаться тщательному анализу и экспертной оценке со стороны членов совета.
Сам Марчелли в разговоре с ТАСС заметил, что худсовет выполняет функцию совещательного органа при художественном руководителе, поэтому существенных изменений в репертуаре театра не будет. Он также сообщил, что в действительности в Театре Моссовета худсовет существует уже около четырех лет, а в этом году руководство учреждения решило закрепить это в уставе.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что Театр «Ленком Марка Захарова» объединят с «Центром драматургии и режиссуры».
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