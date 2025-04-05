Почему Андрея Кончаловского назначили главой худсовета в Театре Моссовета

КОНЧАЛОВСКИЙ В ТЕАТРЕ МОССОВЕТА

Накануне стало известно, что народный артист РСФСР, режиссер Андрей Кончаловский возглавил художественный совет в Театре Моссовета.

«Он будет участвовать в формировании репертуара, выдвигать свои предложения по выбору режиссеров для новых постановок и решать другие вопросы, связанные с творческой составляющей работы театра», - сообщили в театре РБК.

Отмечается, что в настоящее время Кончаловский успешно совмещает сразу несколько должностей в Театре Моссовета. Он является художественным руководителем постановки «Машенька», режиссером и сценографом спектакля «Супружеская жизнь. Перестройка», а также курирует постановки «Три сестры», «Дядя Ваня», «Вишневый сад» и «Укрощение строптивой».