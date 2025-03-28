Швыдкой рассказал, как «Ночь театров — 2025» приобщает молодежь к искусству
Михаил Швыдкой рассказал НСН об особом ночном энтузиазме театралов, а худрук театра Гоголя Антон Яковлев напомнил о юбилярах театрального 2025 года.
В ночь с 27 на 28 марта в Москве в 13-й раз состоялась общегородская акция «Ночь театров», в которой приняло участие 90 московских театров.
Торжественная церемония открытия прошла на Основной сцене Московского драматического театра имени Н.В. Гоголя. В ходе нее глава столичного Департамента культуры Алексей Фурсин заявил, что мероприятие в этом году стало поистине уникальным, передает корреспондент НСН.
«Во-первых, акция стала в полном смысле слова ночной. Если раньше она заканчивалась в полночь, то в этом году мероприятие длится с пяти часов вечера до пяти часов утра. Во-вторых, в этом году акция собрала беспрецедентное число участников — 90 театров — и один театральный вуз, Российский институт театральных искусств (ГИТИС). Причем среди участников — и городские, и федеральные, и частные театры. В этом году мы представляем отдельный новый формат на “Новом Манеже” и на нашей экспериментальной площадке “Арт-платформа”», — сказал Фурсин.
Среди участников акции — Ленком Марка Захарова с посвященной режиссеру Анатолию Эфросу экскурсией, театр «Школа драматического искусства» со спектаклем «Душечка» по одноименному рассказу Антона Чехова. Московский театр детской книги «Волшебная лампа» представил спектакль «Кошкин дом», а Московский театр кукол показал спектакли «Каштанка» и «Машенька и медведь».
ОСОБЕННОЕ СЧАСТЬЕ
Ночной поход в театр принесет всем участникам действа особенное ощущение праздника и счастья, заверил спецкора НСН спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
«Народ идет на “Ночь театров” с какой-то особой радостью и особым энтузиазмом. Поход ночью в театр — это совершенно особенное ощущение, совершенно иной праздник, иное чувство пространства, это очень хороший способ привлечь людей к искусству. Для многих это станет одним из самых запоминающихся впечатлений, тем более, есть возможность получить его бесплатно. Ясно, что здесь больше молодежи, но и людей среднего возраста тоже достаточно. Для меня лично ночь в театре — это огромное счастье», — сказал Швыдкой.
Он также добавил, что сегодня Москва стала одним из крупнейших мировых театральных центров.
«В Москве больше театров, чем во всех европейских городах, думаю, что больше, чем в Нью-Йорке и в Лондоне. По количеству же театров, которые поддерживаются государством, Москва не имеет аналогов в мире, думаю, что и по количеству зрителей тоже. Отрадно, что и школьные театры стали частью огромного театрального мира. Кроме того, я прочел замечательную новость, что до 2030 года в Москве будет капитально отстроено еще девять театров. Радует и то, что Москва — это город, где не делают различий между театрами и студиями, государственными, муниципальными и частными», — подчеркнул он.
ПОЕЗД ЧЕРЕЗ ЮБИЛЕИ
В свою очередь худрук театра Гоголя Антон Яковлев рассказал спецкору НСН перед началом акции о том, что представленный театром спектакль посвящен юбилеям известных людей и уникален симбиозом разнообразных жанров.
«Так получилось, что в 2025 году масса юбилеев и у театров, и у великих известных людей. Концерт — как будто поезд, который едет сквозь время по юбилеям самых разных людей, от Леонида Утесова до отца и сына Дунаевских. Сегодня у нас будут и звезды, и прекрасный джаз-бэнд, в общем, очень симпатичный, яркий, эффектный, на мой взгляд, мини-спектакль с музыкой, стихами и замечательными артистами. Это и Антон Шагин, и Нонна Гришаева, и Валерия Ланская, и наши молодые артисты. В спектакле также будет участвовать и кукольный театр. Будет симбиоз разных жанров — здесь и балет, и драматический театр, и музыкальный театр, и куклы. Причем театр начинается у нас уже в фойе, в виде интерактивов со зрителями», — сказал Яковлев.
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