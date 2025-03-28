Швыдкой рассказал, как «Ночь театров — 2025» приобщает молодежь к искусству

В ночь с 27 на 28 марта в Москве в 13-й раз состоялась общегородская акция «Ночь театров», в которой приняло участие 90 московских театров.

Торжественная церемония открытия прошла на Основной сцене Московского драматического театра имени Н.В. Гоголя. В ходе нее глава столичного Департамента культуры Алексей Фурсин заявил, что мероприятие в этом году стало поистине уникальным, передает корреспондент НСН.

«Во-первых, акция стала в полном смысле слова ночной. Если раньше она заканчивалась в полночь, то в этом году мероприятие длится с пяти часов вечера до пяти часов утра. Во-вторых, в этом году акция собрала беспрецедентное число участников — 90 театров — и один театральный вуз, Российский институт театральных искусств (ГИТИС). Причем среди участников — и городские, и федеральные, и частные театры. В этом году мы представляем отдельный новый формат на “Новом Манеже” и на нашей экспериментальной площадке “Арт-платформа”», — сказал Фурсин.