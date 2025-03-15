«Паспортный контроль»: С 15 марта в Москве изменили правила посещения театров

С сегодняшнего дня, с 15 марта, в Москве ввели продажу именных билетов в театры и на концерты.

В ТЕАТР — ПО ПАСПОРТУ

В связи с этим при покупке билетов гражданам необходимо будет предоставлять документы. Поэтому теперь билет, купленный по удостоверениям личности, невозможно будет передать другому человеку без процедуры переоформления. При этом для покупки билетов для детей до 14 лет необходимо предоставлять свидетельство о рождении ребенка, карту москвича или его загранпаспорт.