«Паспортный контроль»: С 15 марта в Москве изменили правила посещения театров
Однако некоторые представители театральной сферы считают, что продажа билетов в театры по удостоверениям личности приведет к снижению посещаемости спектаклей в Москве.
С сегодняшнего дня, с 15 марта, в Москве ввели продажу именных билетов в театры и на концерты.
В ТЕАТР — ПО ПАСПОРТУ
В связи с этим при покупке билетов гражданам необходимо будет предоставлять документы. Поэтому теперь билет, купленный по удостоверениям личности, невозможно будет передать другому человеку без процедуры переоформления. При этом для покупки билетов для детей до 14 лет необходимо предоставлять свидетельство о рождении ребенка, карту москвича или его загранпаспорт.
Фактически в Москве вводится система «Театрал ID». В мэрии объяснили, что такое нововведение направлено против мошенников и перекупщиков, а также должно обеспечить безопасность зрителей.
«Кроме того, инициатива позволит лучше контролировать продажу билетов», - говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Отмечается, что для приобретения и переоформления билетов нужно лишь предоставить документ удостоверяющий личность, в том числе паспорт гражданина России, загранпаспорт, студбилет, пенсионное удостоверение, водительские права, а также карту москвича или именную банковскую карту. При этом вернуть билеты можно будет только офлайн и не позднее чем за 10 дней до спектакля.
Для того, чтобы пройти на мероприятие, теперь необходимо предъявлять контролеру билет и один из документов с личными данными. При этом не имеет значения, какой именно документ был использован гражданином при покупке билета. Важно, чтобы оба документа были из списка допустимых и подтверждали личность одного и того же человека.
«ЗА» И «ПРОТИВ» «ПАСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ» В ТЕАТРАХ
Такое нововведение не понравилось части театральных зрителей и всколыхнуло культурное сообщество. Например, заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский в интервью НСН назвал введение именных билетов ужасным по отношению к театрам.
«Введение именных билетов — это ужасно по отношению к театрам. Многие богатые люди, которые билеты покупают по 70 тысяч рублей, уже не пойдут на спектакль, потому что можно будет спросить: "Какая у тебя зарплата, если ты билеты по 70 тысяч покупаешь?". Станиславский придумал Московский художественный театр общедоступным, чтобы там были минимальные цены на билеты, 20-30 копеек. Любой человек разве может его посетить сейчас? Это дорогое удовольствие, на уровне черной икры», - заметил актер.
В свою очередь театральный критик, ректор ГИТИСа Григорий Заславский считает, что именные билеты в московские театры приведут к тому, что театры будут заполнены наполовину, а город рискует лишиться статуса театральной столицы.
«Этот "Театрал ID" нельзя сравнить с паспортом футбольного болельщика, потому что театральные зрители не рушат трибуны, если их актер сыграл хуже, чем они рассчитывали. Эта мера приведет к большой путанице, на это уже жалуются сотрудники московских театров. Люди покупают билеты в театр заранее, может поменяться состав, билеты могут передарить. Спекулянты — это надуманная проблема, потому что в московских театрах такой проблемы как массового явления нет. Есть несколько театров и считанное число спектаклей… Если театры будут заполнены наполовину, никому не будет от этого хорошо», - подчеркнул он в беседе с НСН.
Между тем, экс-директор «Московского государственного театра "Ленком Марка Захарова"» Марк Варшавер в разговоре с НСН подтвердил, что федеральные театры, находящиеся на территории Москвы, готовы к введению именных билетов.
«За 55 лет работы в театре я многое, что видел, ко многому привыкали… И ничего, все выполняем, все делаем так, как необходимо. Будем надеяться, что нововведение поможет в борьбе с перекупщиками и повысит безопасность, но это покажет только время, когда мы приступим к этому», - добавил он.
Ранее заслуженная артистка России, балерина Анастасия Волочкова назвала «сумасшествием» стоимость билетов в Большой театр, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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