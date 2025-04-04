«Смоктуновские нашего времени»: Театры не ждут актеров без образования
В Европе без диплома ГИТИСа никуда, заверил Заславский, в МХТ нет актеров без дипломов, констатировал Верник, при этом Смоктуновскому, Лаврову и Снигирь не помешало отсутствие «корочек».
«На разрыв аорты»: От Даля до Высоцкого
Вопрос о необходимости профильного образования для актеров ведущих российских театров заиграл новыми красками на фоне 100-летия Иннокентия Смоктуновского.
Отсутствие диплома не помешало Иннокентию Михайловичу стать гением, но возможно ли такое сегодня? Театральный обозреватель НСН Михаил Синтин, ректор ГИТИСа Григорий Заславский, замдиректора МХТ им.Чехова Вадим Верник и театральный критик Ольга Галахова и оценили вероятность появления «Смоктуновских нашего времени».
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Иннокентий Смоктуновский, столетие которого отмечалось 28 марта, не имел ни театрального, ни какого-то другого высшего образования. При этом исполненные им роли Гамлета, князя Мышкина или чеховского Дяди Вани до сих пор остаются непревзойдёнными образцами актерской игры.
Ректор ГИТИСа Григорий Заславский объяснил, почему дипломы сегодня жизненно важны и в переносном, и в прямом смысле.
Г.ЗАСЛАВСКИЙ: «Актерская профессия - это большое количество soft skills (гибких навыков - прим. НСН), говоря нынешним сленгом. Если человек в частном кинематографе, то никто у него диплом спрашивать не будет, а если он приходит в государственный театр, то хоть в Москве, хоть в Берлине, хоть в любой другой европейской стране спрашивают дипломы. После того, как определенное количество наших выпускников оказалось за пределами РФ, из всех театров мы получали запросы на подтверждение диплома. Там, в Европе без диплома ГИТИСа никуда. Это нормальная практика. Она правильная, потому что человек, который выходит на сцену, он работает не только со своей психикой, но и с нашей, зрительской. И очень важно, чтобы этот человек не умер после первого же спектакля, который он сыграет на разрыв аорты. Есть такое выражение – играть на разрыв аорты. Но если актер выложится вот так, и аорта действительно разорвется, то он больше не выйдет на сцену, к сожалению, потому что он в эту минуту упадет и умрет. Мы все-таки человеколюбивые. Мы хотим, чтобы наши актеры жили долго».
Заславский также напомнил, что система Станиславского разрабатывалась специально для того, чтобы помочь актеру:
Г.ЗАСЛАВСКИЙ: «Школа идет на пользу любому актеру, а гению, может быть, даже в еще большей степени. Потому что гений – это то, что не принадлежит человеку, и ему очень важно уметь правильно распорядиться этим самым гением. Школа дает эти самые системы защиты личности. Мы говорим: сработала первая система защиты, вторая система защиты, а третья уже нет, и электричество выключается. Очень важно, чтобы эта лампочка не выключилась. Это чистая физиология. Когда человек выходит на сцену, у него происходит сумасшедший выброс адреналина. Он выходит со сцены, он не может заснуть. И вот, собственно говоря, школа Станиславского помогает человеку справляться с этими физиологическими процессами, которые в другой ситуации, к сожалению, ведут в пьянство, в алкоголизм и во всякие прочие тяжкие ситуации».
М.СИНТИН: «К сожалению, актеров, кто играет на разрыв аорты, не так много. На продолжительность их жизни система Станиславского не оказывает никакого влияния. Такими были Олег Даль, Владимир Высоцкий, Александр Кайдановский. Полученное ими театральное образование их не уберегло. В этой профессии важно то, чему в театральных вузах не научат: обаяние, благозвучный голос, внешняя красота, индивидуальность и талант. Это и доказали Иннокентий Смоктуновский, Кирилл Лавров, Татьяна Пельцер или, если брать наше время, Юлия Снигирь, Аглая Тарасова, Равшана Куркова и Глеб Калюжный. Все они театральных вузов не кончали».
«Актер имени 29 февраля»: Их в принципе нет!
Ну а как же выглядит другая сторона медали? Что происходит в реальности: берут ли сегодня ведущие театры страны актеров без дипломов? Заместитель директора МХТ имени А. Чехова Вадим Верник не смог припомнить подобных случаев.
В.ВЕРНИК: «Я думаю, что попасть на сцену сейчас довольно трудно без актерского образования. Такие случаи были, например, Иннокентий Михайлович Смоктуновский. Но когда он попал на сцену Художественного театра, то он уже был суперзвездой в кино и в театре БДТ. То есть, там уже никто не думал, есть ли образование у Смоктуновского или нет, он уже был народным артистом. То есть это совсем другая история, но, конечно, актеры без образования в театрах крайне редко работают. Я таких случаев даже не знаю, чтобы актеры без образования в принципе работали в штате в каком-либо театре. В МХТ сейчас таких актеров нет. В МХТ работают актеры, которые окончили в основном Школу-судию МХАТ, Щепкинское, Щукинское училища, ГИТИС».
При этом Верник признал, что главное для актера – это талант.
В.ВЕРНИК: «Худрук МХТ Константин Хабенский недавно набрал группу молодых артистов, которые закончили разные учебные заведения. Вопрос был не том, где учился человек, а насколько он талантлив, насколько он подходит Художественному театру. И практика показала, что все эти ребята очень талантливые, они задействованы в спектаклях, и многие из них главные роли играют, все это складывается очень успешно. Так что главное для актера — это дар таланта».
Возвращаясь к Смоктуновскому, театральный критик Ольга Галахова отметила, что в XIX веке половина актеров не имела образования, но при этом они вошли в историю театра.
О.ГАЛАХОВА: «При всем при том, актеры в Московском художественном театре между собой звали Иннокентия Михайловича «актером имени 29 февраля». То есть вы могли прийти на спектакль, а он мог его абсолютно завалить, потому что его нервная фактура была очень подвижна. Я видела, например, спектакль «Иванов», когда Смоктуновский почти не играл, но я видела и совершенно великие спектакли с ним. У него было «как пойдет», а это отчасти школа. Школа учит фиксировать состояние. Другой вопрос, что в те мгновения, когда он гениален, ты простишь ему любую несыгранную роль в другом случае».
М.СИНТИН: «Талант Смоктуновского заключался, как мне кажется, в концентрации всех сил на главном. Все театральные вузы готовят, так называемых, синтетических актеров, умеющих неплохо петь, неплохо танцевать, фехтовать, жонглировать, правильно двигаться, но за этим множеством, необходимых современному актеру умений, пропадает что-то главное, на него просто не остается сил у перегруженных студентов. Смоктуновский не распылялся».
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Театральный проект НСН «Вешалка Синтина» выходит в эфире четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
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